Gli Arona 65ers chiudono primi il campionato nazionale: ora i playoff

Terminata la regular season per gli Arona 65ers questo weekend in quel di Modena, l’ultima giornata assegnava i posti di accesso ai playoff. La formula prevedeva l’accesso diretto alle finali per le prime due in classifica mentre dalla terza alla nona classificata rimandate alle “wild card”, una delicata formula, giocata a Grosseto, dove le prime quattro delle sei partecipanti andranno ad unirsi alle due già hanno guadagnato il passaggio diretto.

Arona 65ers

Doveva essere una stagione transitoria, gli aronesi a inizio campionato, complici impegni di lavoro e di studio, si sono presentati orfani di 6 titolari storici protagonisti dei cinque scudetti, ma fin dalla prima giornata gli

innesti di parecchi giovani, frutto di una importante partnership con i Seamen Milano, lasciava intravedere la possibilità di progressi e margini di miglioramento decisamente alla altezza del personale delle passate stagioni.

In pre season è stato svolto un lavoro impressionante, Coach Passera e Coach Piccinni hanno integrato i giovani arrivati con schemi e filosofia della squadra campione di Italia in carica.

Ed è proprio l’ultima giornata che sdogana la squadra aronese da ciò che poteva sembrare all’inizio una stagione non all’altezza della fama dei bianco arancio, 14 vittorie ed una sconfitta è il record stagionale, battuti solo dai Thunders Trento, alla fine giunti quarti, i 65ers hanno acquisito il passaggio diretto alla finale a sei di Trento chiudendo primi il campionato regolare.

L’ultima giornata sancisce anche il perfetto inserimento nel Team del giovane, provenienza Frogs Legnano, Davide Cilento votato MVP di giornata.

Ora in attesa di sapere le quattro qualificate che usciranno dalle wild card gli aronesi si proiettano già al weekend del 7 Ottobre dove a Trento le sei finaliste azzereranno la classifica finale e disputeranno il torneo che

assegnerà il titolo nazionale.

“Non si partiva da favoriti, ma ora la siamo ancora di diritto, incredibile l’inserimento dei giovani Seamen , dei ragazzi provenienza Skorpions Varese e di Cilento dai Frogs Legnano, un lavoro impagabile dei coaches Passera e Piccinni e dei veterani, insomma ce la giochiamo anche quest’anno” questo il commento di Coach Riccardo Robecchi alla vigilia delle finali che precederanno di solo sei giorni le finali del secondo grande appuntamento di stagione: la finale di coppa campioni in Croazia.