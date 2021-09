Gli Arona 65ers in finale nel Campionato Nazionale di Flag Football

Gli Arona 65ers si sono ancora qualificati per la finale a sei del campionato nazionale di flag football. Finita domenica 12 settembre a Ravenna la regular season, i bianco arancio aronesi terminano primi dopo un ultimo torneo perfetto che ha consentito il sorpasso sui Refoli di Trieste.

Arona 65ers chiamati a difendere il titolo

E’ proprio la partita coi Refoli che ha regalato le più grosse emozioni del weekend e forse di tutta la stagione regolare: "Lo scontro al vertice parte forte per i 65ers che staccano subito gli avversari di 2 mete - racconta il dirigente Riccardo Robecchi - i Friulani però reagiscono e chiudono all’intervallo con un distacco minimo. Il secondo tempo trova i ragazzi aronesi un po’ impreparati al ritorno friulano che porta i Refoli in vantaggio 40 a 35, la svolta nell’ultimo minuto, restano 46 secondi da giocare, gli aronesi sfoderano il miglior football stagionale e si presentano vicino all’area di meta friulana con un solo secondo sul cronometro, quella che negli Usa chiamano “the last one”, l’ultima azione, schema provato e riprovato negli allenamenti e meta per i 65ers, sorpasso e vittoria 40 a 41".

Il successo sigla anche il sorpasso in classifica e porta gli aronesi al final six con i favori del pronostico.

Forti dei tre scudetti sul petto gli aronesi sono chiamati alla difesa del titolo che sarebbe il preludio perfetto per poi affrontare il 9 ottobre le finali di coppa campioni a Barcellona.