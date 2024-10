Gli Arona 65ers quinti in Europa

Un weekend da forti emozioni per gli Arona 65ers. Si sono infatti svolte a Porac (Croazia) nel fine settimana scorso le finali della Coppa Campioni per club, le 16 migliori formazioni d’Europa si sono date “battaglia” per il Titolo di campioni d’Europa.

Le partite

Venerdì è incominciata per gli aronesi la fase a gironi: inseriti nel girone “A” hanno incontrato come prima sfida i campioni di Olanda. Inizio morbido con forse il team meno temibile del lotto, il risultato finale ha dato ragione ai bianco arancio che hanno sconfitto i Monkeys per 36 a 6. Il secondo incontro ha visto i piemontesi sconfitti dai campioni di Croazia Jazbeci con il risultato di 20 a 18 a seguire per chiudere la giornata di gare un’altra vittoria per 20 a 18 con i campioni di Serbia, gli Indians, ed una sconfitta 19 a 18 con i vice campioni di Germania i Legionaries.

La seconda giornata con un record di due vinte e due perse è iniziata con l’obbligo per i 65ers di inanellare 2 vittorie per ambire ai quarti di finale. Obiettivo raggiunto grazie a due partite che hanno rasentato la perfezione, la prima contro i fortissimi svizzeri di Zurigo, Blackbird sconfitti 24 a 20 e la seconda contro ancora una tedesca gli Ausburg Lions sconfitti 36 a 14.

In serata del sabato il ranking riconsegna ai 65ers ancora i Blackbirds per il quarto di finale: averli sconfitti nel girone di qualificazione ha portato con se un triste sentore dettato dalla cabala, sono infatti i neri di Zurigo a trionfare dopo una partita al cardiopalmo con risultato di 27 a 21. La sconfitta costringe così gli aronesi al torneo di consolazione per l’assegnazione dei posti dal quinto all’ottavo.

La giornata finale inizia con l’incontro contro un’altra formazione svizzera i Pikes di Lucerna, vittoria di misura 29 a 28 e poi la finale quinto sesto posto contro i tedeschi di Mainz i Legionaries, una vecchia conoscenza del girone di qualificazione, i tedeschi fanno i conti con la famosa cabala e perdono, vittoria e quinto posto europeo per i 65ers con risultato schiacciante 32 a 18.

Per la cronaca la finale del campionato Europeo è stata vinta dai Waldforf Wanderes, tedeschi che si confermano per la seconda volta campioni d’Europa sconfiggendo i Blackbids di Zurigo giustizieri dei nostri aronesi nei quarti di finale.

Ancora una volta, come l’anno scorso Omar Passera, quarterback e coach degli aronesi premiato come miglior giocatore d’Europa. Coach Riccardo Robecchi dirigente e fondatore di questa magnifica realtà aronese commenta: "Una annata splendida, doveva essere di ricostruzione, ha visto l’uscita di alcuni senatori e l’ingresso di giovanissimi rookie ed invece abbiamo vinto il titolo Italiano e siamo quinti in Europa. Vedere Omar premiato MVP in tutti i tornei europei a cui abbiamo partecipato mi rende orgoglioso e sicuro di uno splendido futuro per questo magnifico gruppo".