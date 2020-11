Gli Arona 65ers sono ancora Campioni d’Italia

Back to back Arona! E’ slogan anglofono per intendere che si termina da dove si era

ripreso: per dirla alla nostra maniera, Arona 65ers ancora campioni di Italia.

Arona 65ers sul tetto d’Italia

Una stagione a dir poco particolare quella del Campionato Nazionale di Serie A di Flag Football, compressa in due mesi di fuoco per via dei posticipi legati al Lockdown primaverile.

Il “final game” contro Trieste ha riservato agli aronesi un’ora di football giocata a livelli stellari, il punteggio finale di 61 a 28 lascia poco alla cronaca: partita mai in discussione dominata dai 65ers in tutti i settori del campo e nelle fasi di gioco.

Coach Riccardo Robecchi, di fatto passato alla sola dirigenza dopo aver dato il timone al figlio Omar Passera, commenta a fatica l’impresa dei propri ragazzi “Solo una parola per descrivere ciò che si è visto oggi e in tutta la stagione in campo: Immensi!“.

