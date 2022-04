Gli Arona 65ers vincono in Croazia: primo successo internazionale per i bianco arancio

Football

Dopo il secondo posto di Lucerna, con la sconfitta in finale di due punti, è nel giorno di Pasqua che in Croazia gli Arona 65ers colgono il loro primo successo internazionale.

Il torneo in Croazia

Il torneo di Spalato, organizzato dagli Split Sea Wolves è una delle tappe internazionali che i 65ers affronteranno in questa stagione che, dopo il campionato Italiano, culmineranno con le finali di Coppa Campioni ancora in terra croata. A ottobre, in Istria gli aronesi hanno come obiettivo il miglioramento del quinto posto europeo.

A Spalato la cronaca ha riservato una marcia trionfale per i bianco arancio: sei partite sei vittorie. Il torneo vedeva allo start 19 teams, fra cui i campioni di Croazia e di Slovenia.

Nel girone di qualificazione in ordine sconfitti Olandesi, Danesi ed irlandesi, nei quarti di finale forse la partita più dura del torneo contro i danesi Valby Royal risolta da una trasformazione da due punti a tempo scaduto di Andrea Mongiello che ha fissato il risultato sul 21 a 20.

In semi finale si presentano contro i 65ers gli agguerritissimi sloveni di Lubiana, i Frogs passavano in doppio vantaggio ma sotto di tredici punti gli aronesi mettevano le marce alte e chiudevano un’altra partita al cardiopalmo ancora col punteggio di 21 a 20.

La finale presentava una riedizione di una sfida già vissuta in coppa campioni contro i numeri uno di Slovenia, i Kranjski Jazbeci, questa volta i 65ers, seppur ridotti ai minimi termini in fatto di personale, partivano con la concentrazione giusta e degna di una finale europea: si portavano sul 20 a 0 e controllavano poi la gara fino al termine chiudendo vincenti col risultato di 27 a 13.

La vittoria in Croazia permette ai 65ers di volare a Copenaghen con le giuste motivazioni, nel weekend del 14 e 15 Maggio si giocherà in terra danese con un girone di ferro, ma la tempra dei ragazzi piemontesi lascia ben sperare per un altro risultato di rilievo.

Oltre a Mongiello, l’eroe del quarto di finale, grande rendimento per tutta la pattuglia aronese dove hanno spiccato le prestazioni di Emanuele Mascelli e Omar Passera che oltre essere il regista della squadra ha dimostrato di avere raggiunto livelli internazionali anche come Coach.

"Dopo il torneo di Copenaghen inizierà anche il campionato italiano dove i nostri ragazzi difenderanno il titolo in carica, insomma una stagione che si presenta affascinante ed iniziata nel migliore dei modi". commenta il dirigente Riccardo Robecchi.