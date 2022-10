Gli Arona 65ers vincono per la quinta volta il campionato italiano di flag football

Dopo aver terminato la regular season al comando della classifica gli Arona 65ers si sono presentati alla “Final six” di Pesaro con l’onere di essere i super favoriti. In virtù della prima posizione nella stagione regolare sono stati assegnati agli aronesi, per il girone di qualificazione alle semifinali, i team arrivati quarti e sesti nella classifica generale, rispettivamente i Leoni di Udine ed i Thunders di Trento.

La finalissima contro Trieste

Gli orgogliosi triestini hanno ribattuto colpo su colpo alle segnature dei 65ers, primo tempo finito in parità 14 a 14, terzo quarto piccolo allungo aronese e nel quarto lo strappo definitivo, termina 44 a 28 e Arona 65ers Campioni di Italia per la quinta Volta.

Ulteriore soddisfazione alle premiazioni, la consegna del trofeo MVP ad Omar Passera, oltre ad essere coach della formazione, da anni indicato come quarterback più forte del campionato, unico neo del weekend l’infortunio muscolare al giovane Flavio Bulgheroni, l’ecografia darà responso ma difficile recuperare in quattro giorni, probabilmente dovrà partecipare alle finali di coppa campioni dalla tribuna.

Il gruppo aronese è già in Croazia per giocare il Champions Bowl: incontrare le squadre campioni nei vari campionati europei darà sicuramente stimolo ai ragazzi di coach Riccardo Robecchi per tentare un’altra impresa.

La vittoria di domenica consegna oltre al quinto scudetto, di cui ultimi quattro consecutivi, la qualificazione alla prossima coppa campioni 2023 che si giocherà in Austria.

Sul Giornale di Arona in edicola la cronaca del trionfo sportivo aronese.