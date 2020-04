I campionati di calcio piemontesi verso lo stop. In serata il presidente del Comitato regionale Figc-Lnd, Christian Mossino, ha ventilato questa possibilità.

«Non ci sono le condizioni socio-sanitarie per riprendere»

«Ci siamo incontrati in videoconferenza con tutta l’area Nord – spiega – e abbiamo portato a conoscenza del presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, la nostra posizione, che è condivisa anche da Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto chiaro e tondo che in tutto il Nord Italia non ci sono le condizioni socio-sanitarie necessarie per riprendere i campionati».

«Terremo conto dei meriti sportivi decretati finora dal campo»

Insomma, si va verso la sospensione definitiva della stagione: »ibilia ha recepito il nostro appello e ora abbiamo il compito tutti assieme di fornire risposte concrete – ha aggiunto Mossino – Terremo sicuramente conto dei meriti sportivi e proporremo che la prima in classifica salga di categoria, oltre a chiedere il blocco delle retrocessioni».

d.z.