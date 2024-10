I fratelli Casazza di Agrate riconfermano il titolo europeo di karate in Polonia

La gara continentale con 3485 iscrizioni e 1789 atleti provenienti da 46 federazioni europee è stata organizzata dalla WUKF nella bella Varsavia, capitale della Polonia. Gli atleti della Kenshukai Shito Ryu di Agrate Conturbia hanno rappresentato l'Italia nella squadra nazionale della FESIK.

I risultati

Ottima prova per i fratelli Filippo e Giacomo Casazza che riconfermano il titolo di Campioni Europei rispettivamente nelle categorie Junior e Senior; buone anche le prestazioni di Lorenzo Quirighetti e Davide Signorini che si sono fermati a un passo dal podio in categorie numerose e complesse.

"Le classifiche e i risultati non possono riassumere la difficoltà della competizione, le forti emozioni e la tenacia che hanno avuto i nostri atleti a guadagnarsi ogni singolo decimo tra i migliori atleti europei. In questi eventi di alto livello si mette sul piatto della bilancia tutto ciò che si è fatto personalmente prima a casa.

Complimenti ai Cadetti Davide e Lorenzo per le prove sostenute in una strada sempre più in salita. Congratulazioni a Filippo e Giacomo che hanno riconfermato la loro posizione sul tetto d'Europa in categorie piene di insidie, dove prevalere non è mai scontato nonostante le indiscusse abilità tecniche e atletiche. La Kenshukai, la FESIK e l'Italia sono sicuramente fieri dei vostri risultati.

Grazie per il vostro impegno costante sulla via del Karate." il commento del Coach Daniele Invernizzi.

La squadra nazionale FESIK di Kata Shito Ryu ha riconquistato a Varsavia l'oro europeo nella categoria Team Senior dopo diversi anni con la squadra composta da Filippo Casazza, Giacomo Casazza ed Emanuele Botti.

"Sono molto soddisfatto, in particolare per l'oro a squadre - ha dichiarato Filippo - Sono riuscito a mettere in gara tutti i progressi ottenuti in allenamento e perciò sono davvero soddisfatto perché chiudo definitivamente la categoria Junior nel migliore dei modi."

"Il bilancio di questi europei è più che positivo - ha dichiarato Giacomo - Mi è rimasto un po' di amaro in bocca per l'argento a seguito dello spareggio per il primo posto nella All Styles, ma è tutta questione di esperienza."

Medagliere ricco per l'Italia grazie anche agli sforzi di questi atleti che da anni primeggiano con successo a livello internazionale in questa disciplina.

La stagione sportiva continua con il prossimo Campionato Nazionale Assoluto che si terrà a Firenze nel mese di Novembre.

RISULTATI

Giacomo Casazza

CAMPIONE EUROPEO SENIOR WUKF

ORO Kata Team Senior All Styles

ORO Kata Senior Shito Ryu

ARGENTO Kata Senior All Styles

Filippo Casazza

CAMPIONE EUROPEO JUNIOR WUKF

ORO Kata Team Senior All Styles

ORO Kata Junior Shito Ryu

ORO Kata Junior All Styles

Davide Signorini

5° Kata Cadets Shito Ryu

7° Kata Cadets All Styles

Lorenzo Quirighetti

6° Kata Cadets Shito Ryu

4° Kata Cadets All Styles