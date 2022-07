I fratelli Casazza di Agrate sul tetto mondiale del Karate

Si sono svolti dal 2 al 7 Luglio a Fort Lauderdale - Miami in Florida i Campionati del Mondo di Karate WUKF 2022 con una delegazione italiana formata dai migliori atleti della disciplina.

Le vittorie dei fratelli Casazza

I fratelli Filippo (2004) e Giacomo(2002) Casazza sono stati convocati come Azzurri nella Squadra Nazionale FESIK dopo essere stati selezionati in base ai risultati conseguiti durante l'anno sportivo e partecipando ai raduni della squadra nazionale.

Giacomo e Filippo a Fort Lauderdale hanno gareggiato in tre categorie di altissimo livello. Sembra impossibile ma, nonostante abbiano incontrato atleti davvero forti provenienti da tutti i continenti, sono riusciti a conquistare il podio in tutte e tre le categorie con una battaglia all'ultimo decimo di punteggio.

Oltre alle fasi eliminatorie, semifinale e finale hanno dovuto ulteriormente battersi in fasi di spareggio, anche tra di loro, per assicurarsi la medaglia più ambita. Una gara ottimamente gestita da entrambi dopo anni di preparazione e sacrifici che li hanno portati ad un livello tecnico e atletico di prim'ordine nel panorama internazionale.

Grande orgoglio e soddisfazione per tutta la società agratese Kenshukai Shito Ryu diretta dal direttore tecnico M. Pierangelo Serra e con il M. Daniele Invernizzi responsabile sportivo della squadra agonistica.

"Sono riusciti a portare in alto il Karate Shito Ryu italiano, insieme, anche sul podio più ambito. Solo loro sanno bene tutto ciò che sta dietro a quelle medaglie. I complimenti glieli facciamo per il percorso più che per il risultato!" (D. Invernizzi)

Risultati

FILIPPO CASAZZA

Campione del Mondo 2022

ORO - Kata Shito Ryu Junior (18-21anni)

ORO - Kata All Styles Junior (18-21anni)

ARGENTO - Kata Shito Ryu Senior (21-35 anni)

GIACOMO CASAZZA

Vicecampione del Mondo 2022

ARGENTO - Kata Shito Ryu Junior (18-21anni)

BRONZO - Kata All Styles Junior (18-21anni)

BRONZO - Kata Shito Ryu Senior (21-35 anni)