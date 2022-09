I maestri storici del Judo ad Arona con i ragazzi dell'Accademia

Lo speciale allenamento si è tenuto al Palazzetto dello Sport aronese.

L'evento sabato

I maestri storici del judo italiano sono stati ospiti, sabato 17, dell'Accademia Judo Arona. Al palazzetto di piazzale Vittime di Bologna hanno dato prova delle loro tecniche tenendo un allenamento per tutti i ragazzi del maestro Giorgio Pierucci. Presenti Beppe Vismara​​​​​​​, Adriano Pizzolon, Gianni Volpi, Gherardo La Francesca, Salvatore Iovine e Renato Melè. A dare il benvenuto anche l'assessore Monia Mazza con i consiglieri Monica D'Alessandro e Antonio Furfaro.

"La partecipazione allo sport per i più piccoli è senso di disciplina – ha detto Mazza – Più ore di educazione fisica dovrebbero essere inserite nei programmi scolastici perché è lì che si impara cosa vuol dire amicizia, rispetto e senso di squadra. Grazie ai maestri storici di judo che hanno dato lezione non solo di sport ma anche di vita al palazzetto per l’Accademia Arona Judo e un super grazie Pierucci per la professionalità e l’amore che da anni dedica ai più piccoli".