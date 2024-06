Il castellettese Felipe Bullani si qualifica ai mondiali di atletica U20

Non si ferma più il castellettese Felipe Bullani. Durante il fine settimana, nel corso del 4° High Speed League, meeting internazionale dedicato alla velocità tenutosi al Sestriere (TO), Bullani, della Osa Saronno Libertas Atletica, ha ottenuto il minimo per i Campionati Mondiali U20 sui 100 metri, con lo strepitoso tempo di 10.53.

Felipe Bullani

Un risultato straordinario che conferma sia il grande lavoro che Felipe sta facendo su sé stesso, con una progressione prestazionale che lo ha portato ad abbassare il proprio primato di mezzo secondo nell'ultimo anno, sia l'elevato livello del comparto velocità della OSA Saronno Libertas. Sono molti altri, infatti, i giovani atleti OSA che stanno staccando prestazioni importanti in questo settore. Tra gli altri che sono scesi in pista al Sestriere, in quella che doveva essere una gara interlocutoria, ci sono stati infatti gli U23 Emanuele Trento (10.59 e minimo per gli Italiani Promesse) e Leonardo Molina (11.20) e il senior Lorenzo Donati (10.91), tutti già protagonisti delle staffette veloci. Un grande risultato per Felipe "Pipe" Bullani, comunque, che rende merito del lavoro di tutto il gruppo, staff tecnico compreso, e che guarda ai Mondiali U20 che si terranno a Lima, in Perù, dal 26 al 31 agosto.

[foto: atleticamentefoto.it]