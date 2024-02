Il castellettese Felipe Bullani terzo ai Campioni Italiani Juniores

Una grande soddisfazione per il castellettese Felipe Carlo Bullani arrivato terzo ai Campionati Italiani Juniores Promesse indoor sui 60 metri svoltisi ad Ancona.

Il podio

Dopo aver centrato il personale in semifinale, l'atleta, classe 2005, portacolori dell'Osa Saronno Libertas Atletica, ha conquistato il terzo gradino del podio con un ulteriore miglioramento del personale a 6"88.

"Abbiamo visto crescere Pipe - raccontano dalla società - dalle prime gare da "ESO" con la maglia della Sesto76 fino a questa prestazione di altissimo livello come portacolori di OSA Saronno, la Società a cui Sesto 76 è collegata per l'attività degli Junior. Lo vediamo tutti i giorni allenarsi in pista a Sesto con un impegno, una serietà e una determinazione che lo hanno portato sul podio ai Campionati Italiani Juniores nei 60 metri indoor. Bravo lui e un grande applauso a Sabrina Previtali, tecnico che con la sua competenza, la sua grande esperienza anche da atleta e la sua passione sta facendo crescere sempre di più i "nostri" ragazzi".