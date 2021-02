Il dormellettese Fabrizio Caligara passa dal Cagliari all’Ascoli

La carriera del giovane centrocampista classe 2000 di Dormelletto Fabrizio Caligara prosegue nell’Ascoli.

Cambio di casacca

Nell’ultimo mercato invernale dei professionisti, terminato lunedì scorso la mezz’ala nata a Borgomanero è stata infatti ceduta in prestito dal Cagliari dopo aver trovato ben poco spazio in campionato: appena 10 presenze per soli 184 minuti, tali da consigliare la società rossoblù a concedere spazio al ragazzo guardando altrove verso la Serie B. Cadetteria che lo stesso Caligara aveva già vissuto la passata stagione, con 16 presenze ed un gol nella fila del Venezia.

Settore giovanile della Juve

Prodotto del settore giovanile della Juventus, il 12 settembre 2017 il classe 2000 ha esordito in prima squadra in Champions League al Camp Nou di Barcellona senza poi però mettere piede in campo in campionato. Il legame con il bianconero è però terminato presto, già il 1° febbraio 2018 con la cessione a titolo definitivo al Cagliari.

Ad Ascoli il centrocampista di Dormelletto trova una situazione di classifica non facile, con i marchigiani terz’ultimi in classifica, ma comunque in rimonta grazie a 11 punti nelle ultime 6 partite.