Il Dormelletto calcio rinasce dalle sue ceneri

C’è un grande (e gradito) ritorno nel panorama del calcio dilettantistico locale. Dopo un anno di stop riecco ai nastri di partenza il Dormelletto, che aveva concluso la propria attività sul campo in modo trionfale nel giugno 2022 vincendo la Coppa di Promozione.

La storia

Poi la decisione di non iscriversi e ora la ripartenza dalla Terza Categoria. Il team è sempre presieduto da Angelo Fermanelli, che già dalla scorsa stagione aveva avviato una collaborazione con il Bulè Bellinzago, e l’allenatore è Costantino Rocca, ancora in attività come giocatore fino a pochi anni fa. Il direttore sportivo invece è Paolo Capuano, anch’egli in campo fino poco tempo fa. Il debutto della nuova squadra in partite ufficiali è già previsto per domenica 10 con la partita in casa del San Maurizio per la Coppa di Seconda e Terza Categoria.

«Il desiderio è di fare bene con questa squadra creata ex novo partendo dalla Terza Categoria - spiega Fermanelli - credevo fosse giusto mantenere la tradizione calcistica del paese di Dormelletto e abbiamo deciso di rimetterci in posta continuando allo stesso tempo la collaborazione con il Bulè Bellinzago. Ci sono i presupposti per arrivare anche in qualche categoria superiore ma vediamo cosa dirà il campo. La squadra è composta da qualche giocatore esperto e da molti giovani che penso sapranno dire la loro». Come vice presidente ecco Nichol Quercia. A livello di staff tecnico Rocca ecco il vice Alessandro Bertinotti.

«Vogliamo fare le cose per bene e puntiamo sull’organizzazione - riprende il presidente Fermanelli - non puntiamo ad effetti speciali ma man mano speriamo di risalire facendo affidamento sulla riorganizzazione e sulla programmazione». Nel giugno 2022 quando si decise per la rinuncia del campionato di Promozione, il Dormelletto era all’8° campionato di fila in categoria ed era reduce da un ottimo 4° posto dopo aver tentato di tenere il passo di chi stava davanti per poi decidere di puntare sulla Coppa. Memorabile era stata la finale di Venaria, con la vittoria in rimonta per 2-1 sul Pedona con doppietta di Federico Bianchi. Poi era calato il sipario con la mancata iscrizione. Ora si riparte dalla Terza. E dal debutto in Coppa domenica 10 in casa del San Maurizio.