Il tennista Matteo Martineau ha vinto la Lesa Cup

Al tennis sporting di Lesa il tennista Matteo Martineau conquista la 1ª edizione della Lesa Cup

Una festa straordinaria, all’insegna del tennis di alta qualità. La 1ª edizione della LESA CUP (ITF 25.000$+H) svoltasi allo Tennis Sporting Lesa si chiude con la bella vittoria di Matteo Martineau. Il torneo organizzato dallo Sporting Lesa in collaborazione con Tennistalker, il primo social network tennistico che permette di cercare, analizzare e commentare il mondo del tennis italiano, ha mostrato, ai numerosi spettatori che nel pieno rispetto delle norme COVID hanno affollato le tribune del circolo, il lato più bello del movimento tennistico nazionale e internazionale. L’intero torneo è stato ripreso in diretta sui canali streaming di ITF. Nel match conclusivo dopo un primo set equilibrato vinto dal francese per 75, un concentratissimo Bega, prevale nel secondo set per 62. Nel terzo e decisivo set la spunta Martineau per 62 dopo una lunga lotta.

"Non è stato facile spuntarla"

“Sono molto contento, volevo fortemente la vittoria e non è stato facile spuntarla” - racconta il vincitore Matteo Martineau - “faccio i complimenti ad Alessandro per la bella settimana conclusa con il secondo posto in singolare e la vittoria del doppio”. Nel pomeriggio del sabato la finale del doppio aveva infatti incoronato la coppia Bega-Mayot che aveva prevalso agevolmente sulla coppia Basso – Rondoni, con il francese Mayot, n. 1 al mondo juniores, che si era arreso solo poche ore prima nella semifinale del singolo, per 63 64, al solidissimo Bega. In un torneo bellissimo restano scolpite anche le belle prestazioni del giovane novarese Camposeo che ha superato brillantemente il tabellone di qualificazione e dell’altro italiano Mazza fermato con difficoltà dall’argentino Descotte e che ha infiammato i campi dello Sporting Lesa con un livello tecnico molto elevato.

Marenzi: "E' stato un grande torneo"

“Sono entusiasta, è stato un grande torneo. Tanta gente sugli spalti e finalmente Lesa ha potuto rivivere la memoria delle grandi manifestazioni del passato ha affermato Gregorio Marenzi, presidente dello Sporting Lesa. Ringrazio i maestri, tutti i collaboratori e i ragazzi della scuola tennis per il loro straordinario contributo”. “Una manifestazione di questo livello - ha dichiarato Tommaso D’Onofrio, direttore del torneo, “non può essere tale senza uno staff di eccellenza e sono loro, l’intero staff che mi ha affiancato, a meritare i complimenti. La più grande soddisfazione è stata quella, di aver permesso a tante persone di godere per oltre una settimana, nel rispetto delle regole, di uno spettacolo unico”. La cerimonia di premiazione condotta dal presidente di Tennistalker Federico Ballarini ha visto anche la presenza del delegato FIT per il VCO Mauro Ardizzoia.