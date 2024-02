Incetta di podi per gli atleti di Arona Active

Domenica 11 febbraio presso l’impianto di Arona si è disputata la terza tappa del circuito ACSI, valevole come avvicinamento ai campionati italiani che si disputeranno a Lignano Sabbiadoro.

Podi per gli aronesi

In evidenza gli atleti di Arona che hanno fatto incetta di podi e di migliori tempi, segno che il lavoro dei tecnici, Umberto Manfredini e Matteo Lugo, sta producendo i risultati sperati, non dimenticando mai l’aspetto del divertimento assieme ai propri atleti, che non deve mai mancare.