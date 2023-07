Le gemelle castellettesi della pesistica tornano dagli Europei con un argento

Le gemelle castellettesi Giulia e Sofia Zola hanno concluso l'esperienza degli Europei di pesistica olimpica a Chisinau, in Moldavia, conquistando una medaglia d'argento.

Argento agli Europei per Giulia Zola

Si chiamano Giulia e Sofia Zola, abitano a Castelletto, sono gemelle, hanno 14 anni e sono reduci da un’esperienza straordinaria. Le due giovanissime atlete hanno infatti offerto un’ottima prestazione nel corso dei Campionati Europei di pesistica olimpica, che si sono svolti a Chisinau, in Moldavia, a inizio luglio. Le due gemelle castellettesi rappresentavano l’Italia agli Europei nella categoria Under 15. E se Sofia ha chiuso la competizione al sesto posto, la sorella Giulia ha conquistato la medaglia d’argento e un secondo posto che vale davvero tantissimo.

L'orgoglio di papà Graziano

"Giulia e Sofia vengono da un’esperienza di qualche anno con un altro sport - dice il papà Graziano, che segue le figlie quotidianamente anche come allenatore - poi da circa un anno e mezzo hanno scelto di mettersi alla prova con questa disciplina unica. Una scelta che mi ha reso molto felice, dal momento che io stesso, dopo un’esperienza nella lotta greco-romana, qualche anno fa sono stato campione di categoria di pesistica. Giulia e Sofia sono due ragazze animate da un grandissimo agonismo e nella pesistica hanno trovato una disciplina nella quale possono sfidare quotidianamente i propri limiti. Siamo partiti per Chisinau il 30 giugno e anche il viaggio è stato un’avventura, visto che il giorno prima si erano verificati dei disordini in città. Ad ogni modo le ragazze hanno trovato un ambiente molto stimolante, nel quale hanno potuto creare nuove amicizie e confrontarsi con sportivi provenienti da tutto il continente".

In gara ci si gioca tutto in pochi secondi

Nel corso della gara di altissimo livello in Moldavia le atlete erano chiamate a mostrare il frutto della loro preparazione e a giocarsi la prova in pochissimi secondi. Ogni sportiva ha potuto effettuare tre prove di stacco e tre di slancio. Il risultato finale ha premiato la turca Ince (con un punteggio di 48 chili allo strappo e di 67 allo slancio), che ha superato Giulia Zola (43 chili allo strappo e 57 allo slancio) e la bulgara Nikolova (43 chili allo strappo e 56 allo slancio). Prova di buon livello anche per Sofia Zola, che ha alzato 43 chili di strappo e 50 di slancio.

Un grandissimo impegno quotidiano

"Questo è uno sport emergente che ha per il momento poca visibilità - dice il papà delle due atlete - ma che speriamo possa diventare molto più diffuso nel prossimo futuro, anche grazie alle prestazioni di Giulia e Sofia. Ci sono ancora molti pregiudizi legati alla pesistica, soprattutto per quanto riguarda il settore femminile. E invece si tratta di uno sport straordinario e in netta espansione. Giulia e Sofia si sono allenate duramente (per circa 3 ore al giorno durante l’anno scolastico e per 5 adesso che è estate). Qui alla Palextra, con i coach Matteo Baral e Diego Bocci, sono seguite molto bene. Io stesso seguo le mie figlie negli allenamenti e possiamo contare anche sul sostegno concreto e l’appoggio del direttore tecnico della nazionale Sebastiano Corbu, che appena le ha conosciute ha creduto nelle loro potenzialità. Sono tesserate per l’Asd Monte Ortobene e a breve saranno protagoniste di un’esperienza al Centro olimpico nazionale. Per loro sarà sicuramente un’avventura importante, un’opportunità per conquistarsi in futuro uno spazio nel mondo dello sport professionistico".

I complimenti delle Amministrazioni di Borgo Ticino e Castelletto

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche dall’Amministrazione di Borgo Ticino, dove ha sede il centro sportivo Palextra in cui si allenano le gemelle, e da quella di Castelletto Ticino, il paese in cui le giovanissime atlete vivono. "Non conoscevo bene questa realtà - dice il sindaco borgoticinese Alessandro Marchese - ma devo dire che è sempre emozionante vedere due giovanissime atlete come Sofia e Giulia affrontare sfide sportive di questo livello. Il centro sportivo Palextra è un esempio da questo punto di vista e sicuramente i miei complimenti vanno anche a papà Graziano, che sostiene le sue figlie nelle loro imprese sportive". "Vedere due ragazze castellettesi che calcano certi palcoscenici sportivi internazionali - dice il vicesindaco e assessore allo sport castellettese, Vito Diluca - ci riempie di orgoglio. Il merito è sicuramente anche del centro sportivo nel quale si svolge la preparazione di queste atlete. Colgo l’occasione per invitare Giulia e Sofia alla cerimonia di premiazione ufficiale delle eccellenze castellettesi che si terrà il prossimo 16 settembre nell’ambito della Festa dello sport".