Leonardo Bovi passa dall'Arona Calcio al Como

Il giovane portiere classe 2006 sbarca nella primavera del Como.

Passaggio di proprietà

Leonardo Bovi, classe 2006, ha firmato per il Como. Grande soddisfazione per l'Arona Calcio da cui il ragazzo proviene.

"Dopo aver salutato Bagarotti e Corradino, ceduti al Milan, tutta l'Arona Calcio oggi gioisce per Leonardo, che cerca la sua occasione su "quel ramo del lago" - fanno sapere dalla società - E' stupendo per noi condividere le emozioni di un ragazzo che prova a realizzare il suo sogno. E provare la soddisfazione per vedere concretizzarsi il lavoro che facciamo tutti i giorni sui nostri campi. Fino all'ultimo avevamo sperato per lui un approdo verso un'altra squadra molto più prestigiosa (indizio: comincia per J), ma il Como ha un progetto importante per Leo, e "chi non corre rischi non può avere successo". Congratulazioni a Leo. Ti meriti questo e altro. Noi continuiamo a fare il tifo per te".