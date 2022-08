Oggi, martedì 23 agosto, si svolgerà il secondo giorno di qualificazioni per la Lesa Cup 2022.

Lesa Cup 2022: oggi il secondo giorno di qualificazioni

Sono sette gli italiani che emergono dalla dura lotta del tabellone di qualificazione e che prenderanno parte al tabellone principale della Lesa Cup 2022. L’ottavo qualificato che va a completare i tabellone del main draw è il tedesco Zima. Si ferma la corsa del giovanissimo Lorenzo Beraldo, classe 2006, di fronte al “muro” imposto dall’esperto Federico Campana. Sicuramente un ottimo inizio di carriera per il giocatore under 16. Prosegue invece la bella storia della wild card Gregorio Biondolillo, che travolge anche l’argentino Postay ottenendo meritatamente il pass per il main draw. Biondolillo giocherà oggi il primo turno del tabellone principale contro Luca Castagnola. Tra oggi e domani scenderanno infatti in campo tutti i big. Da segnalare il bellissimo match serale in programma tra l’idolo di casa Giovanni Fonio e il giovane Gabriele Piraino, una delle più interessanti speranze azzurre. Al via anche il torneo di doppio, disciplina sempre più seguita ed appassionante, che vede come testa di serie numero uno la coppia formata dall'argentino Galarza e lo sloveno Puches e come testa di serie numero 2 la coppia italiana formata da Pozzi e Ruggeri.

Questi i link per visionare i tabelloni e gli orari degli incontri:

https://www.itftennis.com/en/tournament/m25-lesa/ita/2022/m-itf-ita-13a-2022/draws-and-results/

https://www.itftennis.com/en/tournament/m25-lesa/ita/2022/m-itf-ita-13a-2022/order-of-play/