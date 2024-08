Lesa Cup 2024: l'italiano Andrea Picchione vince la quarta edizione

In una finale metà italiana metà tedesca, l'aquilano Andrea Picchione, 26 anni e testa di serie n°5, ha vinto la quarta edizione della Lesa Cup contro il tedesco Tim Handel, classe 1996 e testa di serie n°8.

Il vincitore della Lesa Cup è Andrea Picchione

Il torneo internazionale di tennis con un montepremi di 25mila dollari si è disputato sulla terra rossa dello Sporting Lesa da lunedì 19 a domenica 25 agosto e si è chiuso con la vittoria nel singolo di Andrea Picchione, 26 anni, originario dell'Aquila. Seconda finale per il tedesco Handel che lo scorso anno aveva perso contro il francese Tabur.

Un match decisivo

Un match molto combattuto fin dall’inizio ma i set sono stati chiusi entrambi per 7-6 da Picchione.

Tante le palle corte giocate dal tedesco che hanno messo in difficoltà Picchione che invece, con i suoi colpi diretti, ha saputo tenere testa all'avversario e portarsi a casa la vittoria del secondo torneo ITF del 2024.

La formazione di Andrea Picchione

Picchione dal 2019 frequenta la Galimberti Tennis Academy di Cattolica. Andrea si allena 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, per un totale di 7 ore di lavoro al giorno. Nel 2019 un amico lo ha introdotto nell’Accademia per una prova e lì è rimasto da allora, sostenuto in primis da Giorgio Galimberti stesso che ha scommesso su di lui.

L'intervento del primo cittadino di Lesa alla premiazione

Alla premiazione ha partecipato il sindaco di Lesa Luca Bona che da sempre ha sostenuto la realizzazione di questo torneo: "Sono onorato di presenziare a questa finale che regala grande lustro al nostro paese. Continueremo a lavorare insieme per migliorarci di anno in anno".

I ringraziamenti

Il Presidente dello Sporting Lesa Gregorio Marenzi ha rivolto nuovamente un ringraziamento sentito a tutti gli sponsor che hanno reso possibile lo svolgimento del torneo, la Provincia di Novara e la Regione Piemonte per aver prestato un'attenzione particolare a quest'edizione: "Organizzare un torneo di quest'entità è molto impegnativo, ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua riuscita. Negli anni ho visto un pubblico in crescendo e questo mi rende molto orgoglioso. Per decenni, grazie a mio nonno Giuseppe Marenzi, Lesa è stata una piccola capitale del tennis. Nella nostra lunga storia abbiamo ospitato manifestazioni internazionali di grande rilievo con i più grandi campioni della racchetta. Con il ritorno del tennis internazionale qui a Lesa, si corona il sogno di riportare il grande tennis sui nostri campi”.

Tommaso D'Onofrio, Codirettore del torneo: "È con grande soddisfazione che concludiamo questa quarta edizione della Lesa Cup, un torneo che continua a crescere e a regalare emozioni. Voglio ringraziare di cuore il presidente dello Sporting Lesa, Gregorio Marenzi, per il suo impegno e la sua ospitalità, tutto lo staff che ha lavorato instancabilmente per il successo di questo evento, e tutti i nostri sponsor, il cui supporto è stato fondamentale. Grazie a tutti voi, questa edizione è stata un grande successo, e non vediamo l'ora di continuare a crescere insieme per le future edizioni".

Un ringraziamento particolare è rivolto anche a Sport Watchers che ha coordinato l'organizzazione del torneo anche per l'edizione 2024.

Altre importanti cariche presenti alla manifestazione

Presente alla partita e alla premiazione anche Dario Bozza, delegato Federale della FITP. Supervisore del torneo è stato Massimo Morelli, Gold Badge Referee ITF/ATP/WTA, che ha al suo attivo più di 400 tornei professionistici, 3 Giochi Paraolimpici e 65 incontri di Coppa Davis.

Lesa Cup edizione 2025

Il prossimo appuntamento con il tennis è all'edizione del 2025.