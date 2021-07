Lo sport "dei taglialegna" approda su Sky e Dazn: e ci sarà anche un massinese

Lo sport dei taglialegna approderà sulle piattaforme Sky e Dazn in occasione dell'European Trophy di Stihil Timbersports.

Lo sport dei taglialegna arriva sulle piattaforme Sky e Dazn

Sta ottenendo maggiore considerazione lo "sport dei taglialegna", ovvero lo Stihil Timbersports, di cui è campione il massinese Andrea Rossi. Ci sarà anche lui in occasione dell'European Trophy in programma per il prossimo 31 luglio. E la novità è che le piattaforme Sky Sport e Cielo proporranno il 26 luglio una serie di episodi per conoscere da vicino la disciplina, mentre a partire dal 31 luglio proporrà le gare dell'European Trophy, alle quali parteciperà anche Rossi.

Uno sport originale

Leggenda vuole che nel 1870, in Tasmania, nell’emisfero australe, due boscaioli di Ulverstone si sfidarono per scoprire chi sarebbe stato il più rapido. Senza averne, allora, reale consapevolezza, nasceva TimbersportS® la disciplina sportiva praticata dai taglialegna che vent’anni dopo proprio in Australia avrebbe avuto la propria Associazione in grado nel 1981 di organizzare il primo campionato del mondo del taglio del legno. Non chiamateli boscaioli, ma piuttosto sport del bosco con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale necessari per il corretto svolgimento delle performance. Atleti con tanto di approfondite e

dure sessioni di allenamento che prevedono preparazione fisica, miglioramento della tecnica e corretto utilizzo della propria attrezzatura che deve rispondere a varie esigenze in gara, le più importanti sono: equilibrio, velocità, forza e precisione.

La competizione come la conosciamo oggi

Nel 1985 nacquero le STIHL TimbersportS® Series, la competizione ufficiale con sei specialità che vengono riconosciute ufficialmente: Springboard (taglio a colpi d’ascia di un blocco posto sulla cima di un tronco fissato in modo verticale), Stock Saw (si gareggia con una motosega standard, la MS 661), Standing Block Chop (simula l’abbattimento di un albero con l’ascia), Single Buck (taglio di un disco di legno con una sega a mano tradizionale), Underhand Chop (simula il taglio di un albero già abbattuto) e Hot Saw (vengono usate motoseghe molto potenti per tagliare tre dischi).