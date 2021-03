Nino Muscarà eletto consigliere nazionale Unvs

Eletto il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale UNVS 2021-2024- Nino Muscarà eletto consigliere nazionale e vicepresidente area nord.

Unione veterani dello sport

Dall’assemblea elettiva svoltasi a Roma lo scorso 13 marzo, in seguito alle votazioni che hanno visto la partecipazione di 99 sezioni su 107, è uscito il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale.

Nino Muscarà, già presidente della sezione UNVS di Arona e delegato regionale uscente del Piemonte e Valle d’Aosta, è stato eletto consigliere nazionale e nominato vice presidente per l’area Nord- Italia nell’ambito dell’Assemblea nazionale che si è tenuta sabato 13 marzo a Roma.

L’aronese Muscarà, 69 anni, è stato il più votato, su tutto il territorio nazionale, fra i dodici candidati alla carica di consigliere (4495 voti).

Fra i nove nuovi consiglieri nazionali eletti vi è anche Filippo Grassia, noto giornalista sportivo ed opinionista Rai, eletto per l’area centro.

Luigi Fanchini, presidente della sezione di Arona UNVS: “La sezione di Arona è orgogliosa che un suo socio, per la prima volta, sieda nel consiglio direttivo nazionale. Auguro all’amico Nino buon lavoro per lo sviluppo dell’associazione”.

Muscarà, esprimendo la sua soddisfazione, dichiara: “Credo che questo risultato sia il frutto del lavoro dell’associazione svolto in Piemonte. Ringrazio tutte le sezioni piemontesi che mi hanno sostenuto. Mi piace sottolineare un aspetto: visto che il Piemonte contava circa 750 voti, a determinare il conseguimento di un numero così alto di preferenze è stato il fatto che molte altre sezioni in Italia hanno espresso il mio

nome. E’ un fatto che mi riempie d’orgoglio ma che comporta anche responsabilità per l’investitura di fiducia ricevuta e per il lavoro che dovrò svolgere nel rispetto di chi mi ha votato”.