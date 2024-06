Nuovo coach per l'Arona Basket: è Marco Cattalani

Arona Basket è lieta di annunciare l’ingresso di coach Marco Cattalani nel suo Staff Tecnico per la stagione 2024/25 e seguenti. Marco è un coach esperto, dinamico ed appassionato, cresciuto cestisticamente alla Robur et Fides Varese, dove ha allenato dalle giovanili d’eccellenza alla B Nazionale; predilige lavorare coi giovani (anche di fascia alta) con particolare attenzione al loro passaggio nel basket senior.

Il Curriculum Vitae di Cattalani

Negli ultimi anni ha maturato grande esperienza come capo allenatore anche con squadre Senior Lombarde di DR1.

I suoi punti di forza sono indubbiamente l’esperienza, l’attenzione e la capacità di gestione del gruppo.

L'Arona Basket affiderà a lui la conduzione della serie C Maschile e due gruppi del settore giovanile (Under 17 Gold e Under 13 Gold), oltre che diventare un preziosissimo aiuto, in qualità di “Coordinatore Tecnico” per il nostro Direttore Sportivo e Responsabile del Settore Giovanile Stefano Carpanini.

Proprio il DS lo presenta così

“Era da qualche anno che cercavamo di portare all’interno del Settore Giovanile di Arona Basket coach Cattalani, allenatore dalle grandi capacità, esperienza ed umanità, ma per un motivo o per l’altro la cosa non si era mai potuta concretizzare; Ora finalmente si unisce alla nostra famiglia, con un ruolo di grande rilevanza soprattutto sul settore giovanile, dove siamo certi di poter sfruttare la sua grande esperienza per far crescere sempre meglio i nostri giovani cestisti.

Sono molto contendo abbia scelto di abbracciare il nostro progetto, che si articolerà con lui su più anni, e non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione con lui… benvenuto nella grande famiglia di Arona Basket Marco!”