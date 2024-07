Per Filippo Casazza di Agrate Conturbia doppio oro ai mondiali Wukf in Messico

Si sono svolti a Monterrey, nello stato messicano di Nueva Leòn, dal 11 al 14 Luglio 2024 i Wukf World Karate Championships con oltre 1000 atleti in rappresentanza di 24 Nazioni provenienti da tutto il globo.

La gara

Una competizione di altissimo livello organizzata dalla WUKF che ha visto la partecipazione dell'atleta di Agrate Conturbia Filippo Casazza convocato nella Nazionale italiana di Karate FESIK capitanata per l'occasione dal Coach M. Stefano Colussi.

Filippo Casazza, in rappresentanza dello stile Shito Ryu italiano, conquista ben due medaglie d'oro nella categoria Kata Shito Ryu e nella categoria Kata All Styles Junior (18-20 anni) confermando nuovamente il titolo mondiale già conquistato all'ultimo mondiale WUKF in Scozia.

Titolo ancora più importante per l'azzurro considerando il grave infortunio al quadricipite che ha tenuto fermo l'atleta diverse settimane impedendogli di partecipare ai campionati italiani e compromettendone l'intensa preparazione al mondiale.

Le parole di Casazza

"Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti e ho superato quelle che erano le mie aspettative iniziali: meglio di cosi non poteva chiaramente andare - ha dichiarato a fine gare Filippo - É stata una trasferta stupenda visto che mai avrei pensato, dopo un infortunio del genere, di ottenere tali risultati ma io ci ho creduto fino in fondo e alla fine tutto cio è capitato! Voglio ringraziare in special modo la mia famiglia che mi ha supportato facendomi fare tutte le visite mediche del caso affinché io potessi tornare competitivo per questa manifestazione."

Una grande soddisfazione per tutta la Federazione e in primis per la società Kenshukai Shito Ryu di Agrate Conturbia diretta dal M. Pierangelo Serra che si congratula con Filippo per i grandi risultati internazionali ottenuti.