Presentata la nuova associazione Accademia Judo Arona

Sabato 12 in un Palagreen gremito di bambini e genitori è stata presentata la nuova associazione sportiva presieduta da Davide Pierucci.

Accademia Judo Arona

A fare gli onori di casa il maestro Giorgio Pierucci che, da anni, si occupa della crescita sportiva ed educativa dei bambini e ragazzi da Castelletto ad Arona. Proprio da una costola dell'Accademia Judo Castelletto è nata infatti l'Accademia Judo Arona.

In una delle sue prime uscite da neo presidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo, il parlamentare e vice sindaco Alberto Gusmeroli ha detto: "Giorgio è una grande grandissima persona, lo conosco da anni e ha un'attenzione e una sensibilità unica nei confronti dei bambini e dei ragazzi.

Quando nasce un'associazione sportiva è una festa per tutti ancora di più quando sai che è e sarà così ben diretta".

Presente anche il sindaco Federico Monti: "La nostra giunta comunale, ovviamente sensibile a tutte le iniziative che coinvolgono soprattutto i giovani nell’avviamento allo sport, è sempre in prima linea a favore delle associazioni del nostro territorio. Un bravo allo stimatissimo insegnante Giorgio Pierucci che, con grande passione e competenza, guida questa bellissima realtà che ha anche un occhio di riguardo nei confronti di bimbi meno fortunati".

E l'assessore Monia Mazza: "Un grande in bocca al lupo alla nuova associazione Accademia Judo Arona. Un grazie a Giorgio Pierucci e a suo figlio nonché presidente, per la dedizione con la quale si dedicano a questo sport per bambini e ragazzi che loro definiscono un percorso sportivo con un approccio dato dalle arti marziali, alla motricità, attraverso esercizi che migliorano l’equilibrio, la postura ma che porta, da un punto di vista personale a sostenere le relazioni con gli altri, ad aver maggior fiducia in stessi e saper lavorare da soli e in gruppo".