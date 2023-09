Presentazione in grande stile in piazza per il nuovo Arona calcio - Video

Presentazione in grande stile nei giorni scorsi per la nuova rosa dell'Arona calcio con i dirigenti e l'Amministrazione comunale in piazza del Popolo.

Piazza del Popolo accoglie il nuovo Arona calcio

Nella bella location della piazza del Popolo, come di consueto, alla presenza del sindaco Federico Monti e del vice onorevole Alberto Gusmeroli, martedì 29 agosto è stata presentata la prima squadra dell’Arona Calcio per la stagione 2023-2024. "Tantissime le novità, con una squadra che di fatto ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno, arricchita però da alcuni nuovi innesti tra cui spiccano i nomi di Fornara, Giordani, Pici e altri provenienti da altri club, oltre che dal settore giovanile, che la società cura con particolare attenzione e che anche quest’anno conta circa 200 iscritti", dice il presidente Antonio Notte.

Una nuova rosa per i biancoverdi

Ma ecco la composizione della nuova squadra: Francesco Tornatora, Cristian Travaglio, proveniente dal Baveno, e Cristian Maiorca (classe 2006). Difensori: Matteo Gaiga (capitano), Tommaso Sacchi, Anduel Lekstakaj, Isuf Pici, Tommaso Miradoli, Jacopo Margiotta , Marco Giroldi, Jacopo Rossi e Lorenzo Rogora. Centrocampisti: Luca Gessa, Giulio Lika, Gianluca Romano, Maurizio Fornara, Brian Harka, Andrea Nicolin, Francesco Pessina, Emanuele Mattei. Attaccanti: Filippo Capacchione, Alessio Ghiotti, Matteo Maio, Ludovico Giordani, Simone Negri e Agostino Panariello.

Domani l'impegno contro il Briga

Domenica 3 settembre alle 15 ci sarà la prima partita ufficiale in Coppa Italia in trasferta contro il Briga, mentre la prima di Campionato si giocherà domenica 10 settembre alle 15 a Momo. "Le aspettative sono sempre alte per una piazza come Arona - dice il mister Enrico Ragazzoni - migliorarsi sarà difficile, fare meglio del quarto posto dell'anno scorso vorrebbe dire fare qualcosa di straordinario". "Abbiamo tenuto l'ossatura della squadra dell'anno scorso - ha aggiunto il presidente Antonio Notte - con qualche innesto importante sia dal settore giovanile che da fuori".

Ma ecco le interviste video complete: