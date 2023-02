Ragazzi del Fermi vincono gare campestri nei campionati studenteschi

Nell’ambito dei Campionati studenteschi il 15 febbraio si è svolta nel parco di San Bernardino a Novara la fase provinciale di corsa campestre.

Successo

L’istituto Fermi ha partecipato con una notevole delegazione ed è riuscito a vincere nelle categorie allieve e allievi. Per le allieve hanno partecipato Carlotta Grassi, Valentina Caloni, Gaia Cattaneo e Gloria Giori piazzandosi rispettivamente seconda, sesta, ottava e nona nella classifica generale. Per la categoria allievi hanno partecipato invece Mirco Iulita, Giacomo Mangili e Andrea Bettini, che si sono piazzati rispettivamente quinto, settimo e tredicesimo, sempre nella categoria generale.

"Questi piazzamenti hanno permesso ai nostri studenti di vincere le gare provinciali, sia nella categoria maschile che in quella femminile – commenta soddisfatto il docente referente Riccardo Reddi - ora i nostri campioni delle categorie allievi disputeranno le gare regionali che si terranno a Sommariva del Bosco, in provincia di Cuneo il 3 marzo". Una nota di merito anche per gli studenti Maddalena Camporelli e Fabio Crespi, rispettivamente terza e quinto nelle categorie Juniores.