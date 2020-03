Rugby e basket regionale: la stagione finisce qui. Le prime decisioni ufficiali delle federazioni sportive italiane dopo l’emergenza coronavirus.

Sospensione definitiva di tutti i campionati di rugby: termina la stagione della Probiotical

La Federazione italiana rugby ha deciso la sospensione definitiva della stagione 2019-2020: “La decisione del Consiglio – si legge nella nota della Fir – determina la mancata assegnazione dei titoli di Campione d’Italia previsti dai regolamenti e, al tempo stesso, di tutti i processi di promozione e retrocessione. La ripresa dell’attività domestica per la stagione 2020-’21 sarà successivamente normata dal Consiglio e comunicata al movimento”.

Dunque, termina ufficialmente il campionato della Probiotical Amatori Rugby Novara, in lotta per la promozione in serie B.

La Fip annulla l’attività dei comitati regionali: C Gold, C Silver, femminile e minibasket

In attesa della decisione definitiva sulla serie B di basket (la Lnp ha chiesto l’annullamento dei campionati), con una lettera inviata a tutte le società a firma del presidente della Fip Gianni Petrucci è stata disposta la sospensione fino al termine della stagione sportiva dell’intera attività di minibasket, giovanile, senior, femminile, maschile organizzata dai Comitati regionali.

Chiudono anzitempo i battenti Basket Club Trecate e College Basketball Borgomanero (serie C Gold) e Arona Basket (serie C Silver), oltre a tutte le altre società di Novara e Vco.