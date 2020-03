Serie C a porte chiuse, fermo tutto il calcio in Piemonte

Serie C a porte chiuse, ferma l’attività calcistica in Piemonte. Questi i primi effetti dello stop di tutte le manifestazioni a livello nazionale fino al 3 aprile per l’emergenza Coronavirus.

Serie C a porte chiuse fino al 3 aprile. Il Novara riparte l’11 marzo dal derby di Vercelli

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha annunciato che fino al 3 aprile le partite del campionato di serie C si disputeranno con la limitazione delle porte chiuse.

Dunque, dopo quasi un mese di stop forzato, il Novara Calcio tornerà in campo mercoledì prossimo 11 marzo 2020, alle 18,30, nel derby in trasferta contro la Pro Vercelli.

Fino al 9 marzo ferma tutta l’attività calcistica in Piemonte

Il Comitato regionale Figc Lnd di Piemonte e Valle d’Aosta ha deciso, invece, il blocco di tutta l’attività regionale di Lega nazionale dilettanti e di settore giovanile e scolastico da giovedì 5 a lunedì 9 marzo 2020.