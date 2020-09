Serie C: Arona Basket torna in campo ricordando il presidente Paracchini

Ieri sera, mercoledì 2 settembre, al PalaViking di Arona i biancoverdi della C Silver si sono trovati per il primo allenamento ufficiale della stagione 2020-2021.

Serie C: Silver Arona

Il neo presidente Marco Marini ha aperto le danze ricordando Dario Paracchini, dando il benvenuto allo staff e ai ragazzi, a cui ha voluto lanciare un bel messaggio: “Vogliamo vedere giocatori che si impegnano, che si divertano e, magari, facciano divertire. La prima richiesta mia e della società è quella di dare tutto sul campo, poi i risultati sportivi arriveranno, perché la squadra ha potenzialità”.

A seguire è intervenuto il nuovo Team Manager della Serie C, Andrea Paracchini: “Io sarò il vostro punto di riferimento, ho pochi anni più di voi, per tanto tempo ho giocato con questa maglia e conosco tutte le dinamiche che dovete affrontare, sono a vostra disposizione per aiutarvi”.

La squadra si è poi allenata facendo una prima parte di atletica assieme a Gabriele Scalise e una seconda con la palla sotto gli occhi di coach Scaglia e Romerio.