Titolo Italiano Pro Femminile di boxe sabato a Castelletto

Boxe Event 25 maggio ore 19 al palazzetto Mario Lanzi. In palio il Titolo italiano Pro Femminile Pesi Paglia.

La sfida

A scontrarsi Consuelo Portolani contro Vittoria Parigi Bini. Organizzato dalla palestra Vecchia Maniera con il patrocinio del comune di Castelletto Ticino.

La scaletta degli incontri prevede anche:

Kocecku Jastin(Cral Cogne Aosta) vs Donnarumma Marco(Boxe Fitness Barge) - 46 kg School boy

Licari Valeria(Boxing Class La Spezia) vs Canu Altea(Team Moschitta) – 57 kg junior

Colombo Cailin(Vecchia Maniera) vs Abdulmalek Ale(MM Welness) - 67 kg junior

Mira Cristian (Thunder) vs Anzalone Alessandro(Boxe Chieri)– 71 kg Elite

Farioli Leonardo(Master Boxe) vs Vuolo Vincenzo(MM Welness) - 75 kg Elite

Titolo Italiano pesi paglia Portolani Consuelo – Parigi Bini Vittoria

Gadioli Andrea(Montenero) vs Musa Rahman (Ardita boxing Genova)

Iacopino Christian(Athletic Club Domodossola) vs Kuzmenko Oleksabdr (Gymnasium Boxing Club)71 kg Youth

Simonotti Matteo (Vecchia Maniera)vs Sannino Ciro (Master Boxe) 66 kg Elite

Jouhari Abdelmonim (Vecchia Maniera) vs Beep a Dong Davide (Ardita boxing Genova)80 kg Elite