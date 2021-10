Torna la 10K Arona, corsa su strada organizzata dalla Podistica

Gara

E' necessario il Green Pass.

10K Arona: torna la classica su strada organizzata da Podistica Arona.

I dettagli

Il 10 ottobre si terrà la terza edizione della 10K Arona, corsa su strada caratterizzata da uno spettacolare e filante percorso sul lungolago della bella cittadina lacustre in provincia di Novara.

Nata nel 2018, riprendendo la storica tradizione della StraArona e del Memorial Bermani, la 10K Arona, gara nazionale FIDAL Bronze, è organizzata dalla Podistica Arona, una delle associazioni sportive dilettantistiche più impegnate nel territorio nella promozione dell’Atletica Leggera.

La gara non si è disputata nel 2020 a causa della pandemia COVID e ritorna quest’anno con rinnovate ambizioni: il percorso, ricavato all’interno del centro storico e sui viali del lungo lago di Arona, è infatti veloce ed è adattissimo a chi vuole battere il proprio personale.

Accanto alla corsa agonistica vera e propria si terrà inoltre anche la CorriArona, corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti: sarà quindi una bella occasione anche per chi si avvicina per la prima volta alla corsa di mettersi alla prova in un contesto sportivo e divertente allo stesso momento.

Partenza e arrivo di tutte le corse saranno nella bellissima Piazza del Popolo, uno degli angoli più caratteristici di Arona: sarà insomma una grande festa dello sport aperta a tutti!

La gara agonistica partirà alle ore 9.30, mentre la Corri Arona prenderà il via alle 10.15.

Le iscrizioni sono già aperte e fino al 7 ottobre avranno un costo di 12,00 €; ci si potrà iscrivere anche fino al giorno dell’evento, ma con una maggiorazione di € 3,00.

L’iscrizione alla CorriArona si potrà effettuare solo il 10/10 direttamente in Piazza del Popolo e avrà un costo di 5,00 € (10,00 € con maglietta ufficiale dell’evento).

L’evento si svolgerà nel rispetto della legislazione attuale in tema di COVID: sarà quindi

richiesto il Green Pass a tutti i partecipanti.