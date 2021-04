Tanti Auguri Mamma: questa settimana in regalo l’album da colorare

Eccolo! Per l’iniziativa “Tanti Auguri Mamma” questa settimana vi regaliamo il bellissimo album “Disegna e colora per la tua mamma”: disegni da completare, mandala e frasi da colorare per aiutare a esprimere quello che proviamo e vogliamo dire alla nostra mamma.

In regalo “Disegna e colora per la tua mamma”

Tradizionalmente, per la Festa della mamma i bambini si cimentano nella preparazione di lavoretti e regali fatti con le proprie mani: originali biglietti di auguri; fiori di stoffa, carta o plastica riciclata; segnalibri con tanti cuori; porta oggetti o portagioie colorati e fantasiosi; artistici vasetti per le piante; collane realizzate con i più svariati materiali; porta foto unici; semplici ma affettuosi disegni. E in questo le scuole sono sempre state di grande aiuto e sostegno.

Quest’anno anche noi diamo un piccolo contributo: infatti, insieme al giornale troverete il nostro album “Disegna e colora per la tua mamma”, con immagini da completare, mandala e frasi da colorare. Ma si può dare pieno sfogo alla propria creatività, usando matite, pennarelli, pastelli, ma anche glitter, tempere e acquarelli, e decorandoli con qualsiasi cosa vogliamo e soprattutto possa piacere alla mamma.