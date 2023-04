Arona: quasi 300 presenze per i "Sentieri d'acqua" della Lega Navale

Sfiorato il numero di 300 presenze per l’open day “Sentieri d’acqua” della Lega navale di Arona che nella giornata di sabato 22 aprile ha permesso a chi lo desiderava di provare l’emozione di un giro in barca a vela gratuito, grazie alla disponibilità degli armatori che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni e la loro competenza.

I bimbi e l'esperienza del simulatore

Hanno partecipato anche un’ottantina di bambini che non solo hanno imparato a fare nodi marinai ma, salendo sul simulatore posizionato sul grande prato antistante la sede di corso Europa, hanno potuto provare le manovre di conduzione di una vera barca a vela e guadagnarsi così il diploma di “Aspirante velista”.

Entusiasmo è stato espresso da parte delle famiglie di ritorno dal giro in barca che sono state accolte nella sede di Corso Europa dove hanno potuto consumare un simpatico aperitivo o merenda, a seconda dell’orario di rientro, offerto da Lni Arona.

All’evento, che ha visto la partecipazione del sindaco Federico Monti, del vicesindaco, onorevole Alberto Gusmeroli, delle assessore Marina Grassani e Monia Mazza e della consigliera Monica D’Alessandro, hanno preso parte diverse associazioni dell’Aronese tra cui Arte ad Arona, i cui artisti per l’occasione hanno potuto dipingere en plain air.

La vela sport entusiasmante ed inclusivo

Parlando con la presidente del sodalizio Carla Casero, il sindaco Monti ha sottolineato l’importanza di far conoscere la vela ai ragazzi e quindi la necessità di entrare nelle scuole proponendo corsi di avvicinamento a questo bellissimo sport che si svolge a contatto con la natura.

L’istruttore Fiv Maurizio Napolione ha aggiunto che la vela è uno sport inclusivo, adatto a tutti, compresi i non vedenti, e praticabile sul nostro lago grazie alle due barche Hansa in dotazione alla sezione aronese di Lni.

Osservazione a cui Michele Clemente ha aggiunto l’importanza di formare equipaggi costituiti da normodotati e persone con disabilità, per avere il massimo dell’inclusione.

125 anni di attività

Una giornata dunque importante anche per tessere relazioni e progettare attività di avvicinamento alla vela a 360 gradi. Ricordiamo che l’open day che, in occasione dei 125 anni di Lni, quest’anno si è svolto in contemporanea nelle quasi 260 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale accompagnato dalla Campagna Valori della Lni, per quanto riguarda la sede aronese ha coinvolto 70 volontari, 20 cabinati e due imbarcazioni Hansa, a cui va il ringraziamento della presidente Casero e del direttivo, ed è stato patrocinato dal Comune di Arona e dalla Provincia di Novara.