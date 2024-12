Piazza San Pietro a Roma è stata teatro di un momento magico e significativo per 8 bambine della scuola di danza One Step Progress di Arona.

Ballerine aronesi danzano in Vaticano

Sabato 14 dicembre le giovanissime danzatrici (tutte tra i 10 e gli 11 anni) si sono esibite vestite da angeli per portare un momento di spensieratezza ai partecipanti alla tradizionale Cena dei Senzatetto. Questo evento non solo ha offerto qualche istante di bellezza e spettacolo, ma ha rappresentato anche un gesto di solidarietà a 120 persone in difficoltà.

La performance delle giovani danzatrici è stata un atto simbolico di luce e speranza. Le bambine, in bianchi abiti da angeli con ali luminose, hanno danzato con grazia e visibile emozione, regalando al pubblico un momento di grande coinvolgimento e tanti sorrisi.

La soddisfazione della direttrice

«È stata un'emozione unica vedere queste bambine ballare per un così nobile scopo», spiega Caroline Le Hoanen, fondatrice, direttrice e insegnante della One Step Progress. «La danza ha un potere straordinario: quello di unire le persone e, in questo caso, di portare un sorriso a chi ne ha più bisogno». Quella di sabato è stata solo una delle tappe di un percorso straordinario per la scuola di danza aronese, che ha visto le sue allieve crescere e affrontare sfide sempre più grandi.

«Quando abbiamo iniziato, mai avrei immaginato che un giorno avremmo avuto l'opportunità di esibirci in Vaticano, sotto quel Colonnato così ricco di significato», continua Le Hoanen, riflettendo sul lungo cammino della scuola, che è passata dalle prime lezioni in una piccola mansarda dell'Istituto Marcelline, fino alla palestra di via Vittorio Veneto 91 inaugurata nel 2023.

«Danziamo per far felici gli altri, e questo ci rende felici», ha detto una delle bambine, mentre altre hanno sottolineato quanto fosse bello poter regalare un momento speciale alle persone che ne avevano più bisogno. Hanno poi distribuito dei regali agli ospiti della serata, per sigillare un grande momento di aggregazione e solidarietà.

Il prossimo importante impegno

Ma la One Step Progress non si ferma qui: dopo alcuni stage con grandi professionisti della danza internazionale, le 150 ballerine della scuola parteciperanno il prossimo 22-23 marzo ad un concorso mondiale a Pisa che le porterà, in caso di qualifiche, a Burgos in Spagna il prossimo mese di luglio.