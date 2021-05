Continuano le visite guidate sul Piroscafo Piemonte

Continuano in questo fine settimana e in quello successivo le visite guidate al Piroscafo Piemonte, il gioiello della Navigazione Lago Maggiore.

Pronti per salire a bordo del Piroscafo Piemonte?

Continua il percorso di valorizzazione di una delle imbarcazioni storiche più belle del lago Maggiore. Il direttivo della Navigazione Lago Maggiore ha infatti recentemente comunicato che sono state confermate anche per i prossimi due weekend le iniziative che consentono di organizzare gite a bordo dello storico Piroscafo Piemonte, una nave particolarmente suggestiva, con interni eleganti in stile liberty e una propulsione a pale generata dal vapore prodotto dalle caldaie.

Ecco dove salire sulla storica imbarcazione

Numerosi sono gli scali dai quali ci si può imbarcare per un percorso a bordo del Piemonte: Arona (ore 11.20 oppure 16.55), Stresa (ore 14.00 oppure 15.50) e Pallanza (ore 15.10). Durante il viaggio sarà disponibile un servizio di cocktail bar. “Proseguiamo con entusiasmo convinti che il Piroscafo Piemonte possa rappresentare un’importante attrattiva per l’intero territorio del lago Maggiore; la scelta di inserire un mezzo di così alto valore storico in servizio di linea punta a consentire ad un maggior numero possibile di viaggiatori di poter apprezzare il fascino e l’emozione che si vive imbarcandosi a bordo – afferma il Direttore di Esercizio Navigazione Lago Maggiore Paolo Bianchi – parimenti le partenze da più località e la programmazione oraria sono state organizzate per garantire la più ampia fruizione da parte dei passeggeri: dall’itinerario per raggiungere Stresa prima del pranzo, all’escursione pomeridiana nel golfo Borromeo o ancora al tour per un aperitivo al tramonto”.

Le regole per salire a bordo

Nel rispetto delle attuali indicazioni relative distanziamento dei viaggiatori, la portata passeggeri a bordo del Piroscafo verrà ridotta e l’accesso potrà avvenire soltanto con obbligo di indossare la mascherina protettiva. Tutti i dettagli sugli orari del servizio sono disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it