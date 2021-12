Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 11-12 dicembre

Fine settimana

Tanti i mercatini natalizi nel novarese.

Nel weekend di sabato 11 e domenica 12 dicembre, cosa si potrà fare nel novarese e nel Vco? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Novara - Ultimo sabato di salita alla Cupolo

sabato 11 dicembre

Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato nei mesi scorsi, sabato 4 e sabato 11 dicembre sarà nuovamente possibile rivivere l’incredibile esperienza di salita e visita alla Cupola di San Gaudenzio, nell’ambito di un’iniziativa speciale sostenuta dalla Compagnia di San Paolo grazie al bando "Viva".

È possibile acquistare i biglietti (costo 15 euro) sul sito www.kalata.it oppure effettuare una prenotazione chiamando il numero 0174/330976 o scrivendo una mail a booking@kalata.it.

Galliate - "Bancarelle in corte"

sabato 11 e domenica 12 dicembre

Torna a Galliate l'appuntamento con "Bancarelle in corte": i mercatini natalizi torneranno ad animare il Castello dalla fine di novembre alla metà di dicembre. Sarà inoltre presente il tradizionale villaggio di Babbo Natale e verranno organizzate diverse attività di animazione e punti di ristoro.

Briga Novarese - Laboratorio di Babbo Natale

sabato 11 e domenica 12 dicembre

Briga apre il Laboratorio di Babbo Natale: manca poco alla magica notte di Natale e Babbo Natale ha costruito un suo laboratorio proprio nel paese, in cui si avrà la possibilità di incontrarlo dal vivo e consegnarli la letterina.

Se la tradizione racconta che la casa di Babbo Natale si trovi al Polo Nord, in realtà il più fitto mistero regna sul magico luogo in cui si trovi la fabbrica dei giocattoli. E si dice che questo laboratorio sia proprio a Briga Novarese. Ad accogliere i bambini, in questa oasi di creatività a temperature miti non ci sarà soltanto Babbo Natale, ma anche una nuvola di folletti indaffarati nella gestione della corrispondenza e nella costruzione dei regali.

Novara Varallo - Treno storico

sabato 11 e domenica 12 dicembre



Nuovo viaggio con il treno storico della Valsesia in programma a dicembre. Oltre a domenica 12 dicembre (data sold out) torna anche sabato 11 il treno con locomotiva a vapore sulla Novara-Varallo. Un vero e proprio viaggio nel tempo lungo la ferrovia della Valsesia organizzato da Fondazione Fs Italiane, Città di Varallo e Regione Piemonte, parte del progetto "Binari Senza Tempo".

Arona - AroNatale

domenica 12 dicembre

In piazza del Popolo e sul lungolago Marconi arriva infatti "Aronatale": per tutta la giornata più di 130 bancarelle propongono un percorso da non perdere tra curiosità ed oggetti regalo natalizi, dolci e prelibatezze, gustosi prodotti enogastronomici del territorio. Nella stessa giornata spettacolo musicale e zucchero filato per i più piccoli.

Vco

Verbania - Centro eventi Il Maggiore

domenica 12 dicembre, ore 18

Continuano gli appuntamenti della nuova stagione culturale del Teatro Il Maggiore di Verbania. Domenica 12 dicembre, alle 18, la Compagnia Egribiancodanza torna sul Lago Maggiore, per un nuovo appuntamento con la stagione Ipuntidanza 2021/2022, con lo spettacolo "Lo Schiaccianoci".

"La Compagnia EgriBiancoDanza riconferma la sua presenza sul territorio di Verbania, un investimento importante di tempo, energie e risorse per avvicinare il pubblico ai nuovi linguaggi della danza moderna e contemporanea