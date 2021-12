Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 18-19 dicembre

Fine settimana

Tanti gli appuntamenti pre-natalizi.

Nel weekend di sabato 18 e domenica 19 dicembre, cosa si potrà fare nel novarese e nel Vco? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Novara - Pista di pattinaggio

Orari 15-23

La pista, posizionata in piazza Puccini, sarà aperta tutti i pomeriggi dalle 15, con possibili aperture al mattino per scuole e gruppi, fino al 23 gennaio.

Novara - Luci sul Natale

Domenica 19 dicembre

In centro città, al pomeriggio, cornamuse sotto l’albero con Wenzo e Simone: suoni e musiche dal mondo

duo di musicisti tradizionali della Valsesia, che per l’occasione avranno anche costumi tradizionali legati ai suonatori di zampogna e cornamuse; brani natalizi saranno alternati al altri di origine popolare; verranno proposti anche balli tradizionali. A cura del Centro Servizi per il Territorio Novara e Vco.

In piazza Duomo, alle ore 16, "Seguiamo la Stella" - Presepe Vivente a cura della Parrocchia Madonna Pellegrina, della Parrocchia Lumellogno e delle Parrocchie Riunite del Centro, in collaborazione con Associazione Nexus, La Ribalta ArtGroup, Alterati in Chiave.

Gozzano - Mercatini delle Stelle

Domenica 19 dicembre

Torna a Gozzano l'appuntamento con i Mercatini delle Stelle, la fiera del prodotto artistico, dell'ingegno e culinario. Dalle ore 10 alle 18 in piazza Matteotti saranno presenti le tradizionali bancarelle di Natale, oltre alla Grotta di Babbo Natale, che aspetta la letterina dei bambini.

Arona - Presentazione del nuovo libro di Quaglia

Sabato 18 dicembre

"Presidente, il bandito e altri incontri": è il titolo del libro del novarese Gianfranco Quaglia che verrà presentato sabato 18 dicembre alla biblioteca Torelli di Arona alle 16.

Romagnano - Mercatino Elfi e Mercanti

Domenica 19 dicembre

A Romagnano tornano i mercatini di Natale, in occasione della rassegna "Elfi e Mercanti". L'appuntamento in piazza Libertà a partire dalle ore 9.

Vco

Omegna - Mercatini e fuochi d'artificio

Domenica 19 dicembre

In piazza Martiri e nell'area dei giardini pubblici, torna l'appuntamento con "Luci di fuochi, bagliori di musica". Dalle 9 alle 19 sono in programma i Mercatini di Natale, che propongono articoli regalo artigianali, prodotti tipici locali, stand gastronomici con piatti tipici.