Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 18-19 settembre

Nel weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre, cosa si potrà fare nel novarese e nel Vco? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Carpignano Sesia - CarpignanMangiando

19 settembre

Domenica 19 settembre a Carpignano Sesia appuntamento con il primo "CarpignanMangiando", la passeggiata enogastronomica tra i vigneti dell'uva fragola.

L'appuntamento è alle 8,30 nel cortile del Comune per il ritiro del calice. Sono 5 le tappe previste del tour enogastronomico: si parte con l'aperitivo, per degustare poi paniscia e polenta e tapelucco, il tutto accompagnato dai vini del territorio.

Iscrizioni entro il 12 settembre, (10 euro di caparra), presso Claudia (Bar Cavour) o Mary (Omaredil). Costo della giornata: 20 euro; bambini sotto i 10 anni 10 euro.

Nebbiuno - Sagra della polenta

18 e 19 settembre

Sabato 18 e domenica 19 settembre tonra a Fosseno, Nebbiuno, la Sagra della polenta. L'evento è organizzato dalla Asd Nuova Familgia Fossenese del Cucù, con il patrocinio del Comune di Nebbiuno.

Arona - 4° Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

19 settembre

Domenica 19 settembre 2021, in tutta Italia si celebra la 4^ Giornata Nazionale dei Piccoli Musei.

Per l’occasione, anche l’ArcheoMuseo Khaled al-Asaad di Arona sarà aperto con ingresso e visite guidate come sempre GRATUITI dalle 15:30 alle 18:30, offrendo l’opportunità a chi vorrà visitarlo di conoscere il suo ruolo e le sue specificità.

Novara - "Scarabocchi. Il mio primo festival"

Dal 17 al 19 settembre

Un’indagine fantasiosa, poetica e creativa, su quel segno libero e spontaneo che sfugge al controllo della mente: è Scarabocchi. Il mio primo festival che torna dal 17 al 19 settembre 2021 a Novara, nel Complesso del Broletto e per la prima volta anche al Parco dei Bambini e al Parco di Sant’Andrea, per bambini e bambine, ma anche per i curiosi di ogni età.

QUI IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Vco

Lago di Mergozzo - Rolling Truck Street Food

Dal 17 al 19 settembre

Dal 17 al 19 settembre Rolling Truck Street Food, nella sua declinazione Happy Weekend, arriva sul Lago di Mergozzo, per tre giorni all'insegna dell'ottimo cibo e dello stare bene insieme. Vere e proprie cucine su truck delizieranno i palati dei partecipanti con specialità nazionali e internazionali. Tutto da gustare, come sempre, in sicurezza e nel rispetto delle normative Covid-19.

Verbania - Mostra "Michele Mula - Naturali inganni"

Fino al 26 settembre

Promossa e organizzata dal Museo del Paesaggio negli spazi espositivi della sede di Casa Elide Ceretti in via Roma 42 a Intra (aperta dal 10 al 26 settembre 2021).

"Naturali Inganni" vuole raccontare la millenaria presenza umana in paesaggi dove sembra non esservene traccia, dove la categoria del "naturale" si fonde con l'immanente realtà, un poco catastrofista ma utile come ammonimento, dell'Antropocene. L’artista espone cianotipie delle sue fotografie, opere molto suggestive e uniche.