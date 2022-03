Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 2-3 aprile

Fine settimana

Tra sapori e mercatini.

Nel weekend di sabato 2 e domenica 3 aprile, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Borgomanero - "Cibo - La Fiera del Giusto"

2 aprile

I partner del progetto Cibo lanciano la prima edizione della "Fiera del Giusto": l'appuntamento è sabato 2 aprile presso il cortile del Collegio Don Bosco di Borgomanero in viale Dante Alighieri 19.

Arona - Mercatino dell’usato e antiquariato

domenica 3 aprile - ore 9 - 19

Il mercatino dell'usato e dell'antiquariato si svolge sul lungolago Nassiriya a cura dell'Associazione Radiocollezionismo Vogogna.

Novara - Battaglia del 23 marzo, rappresentazioni storiche al Castello

2-3 aprile

Anche quest'anno non si è tenuta nessuna rievocazione storica della battaglia, ma saranno diversi gli eventi in programma per "Novara Risorgimentale 2022". Nei pomeriggi di sabato 2 e domenica 3 aprile, a partire dalle ore 15,30 il Gruppo Storico Risorgimentale 23 Marzo 1849 darà infatti vita nel cortile del Castello di Novara a momenti di vita militare e ad ambientazioni ottocentesche con dame e signore in abiti d’epoca.

Vco

Stresa - Family Run

3 aprile

La Family Run è organizzata al Parco Pallavicino di Stresa domenica 3 aprile. Bambini e adulti possono partecipare alla corsa podistica non competitiva di 6 chilometri che si svolge lungo il percorso sterrato del parco, ognuno alla sua andatura. Un itinerario collinare, caratterizzato da dolci saliscendi, per un piacevole assaggio di primavera tra viali alberati, cascatelle e aiuole in fiore. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Croce rossa italiana - comitato di Stresa - e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Villadossola - Festa siciliana

2-3 aprile

L'evento, organizzato da "A' Vucciria Sicilia Street Food, nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. L'appuntamento è in piazza Motta, Villaggio Sisma.