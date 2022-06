Cosa fare a Novara e Provincia (e Vco): gli eventi del weekend 2-3 luglio

Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 giugno, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Trecate - Max Pisu

2 luglio

Sabato 2 luglio alle ore 21, a Trecate, appuntamento con Max Pisu per la XVI edizione del Festival del teatro, della musica e della comicità delle Terre Insubri Città di Luino.

Meina - TedX Arona

2 luglio

La seconda edizione si terrà a Meina, a pochi chilometri da Arona. L'appuntamento è sabato 2 luglio presso la biblioteca comunale. Durante l'evento, che ha come titolo "Adaptive Revolution", si alterneranno sette speaker tra cui divulgatori, pensatori e innovatori che porteranno talk multidisciplinari in grado di smuovere l'interesse ed essere di ispirazione per il pubblico.

Oleggio - Aperitivo con Luca Marino

3 luglio

Domenica 3 luglio, dalle 19, al Soul Music Drink & Food di Oleggio torna l'appuntamento con l'aperitivo in musica. Protagonista della serata, Luca Marino, "Il cantautore errante".

Ameno - Sagra del mirtillo

3 luglio

Domenica 3 luglio ad Ameno è in programma la Sagra del mirtillo. Dalle 10 alle 18, nel Parco Tornielli, ci sarà il mercatino di produttori di mirtilli e derivati, affiancato dai banchetti di produttori agricoli locali.

VCO

Santa Maria Maggiore - Musica da bere

2 luglio

L'inaugurazione di "Musica da bere" è in calendario sabato 2 luglio con un concerto itinerante - che partirà alle ore 21 da piazza Risorgimento - della piccola orchestra acustica di musica popolare La Vecchia Mitraglia.