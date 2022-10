Cosa fare a Novara e Provincia (e Vco): gli eventi del weekend 22-23 ottobre.

Gli eventi

Novara - Luna Park delle Streghe

Dal 21 ottobre

Il Luna Park delle Streghe sarà aperto dal 21 ottobre al 13 novembre nell'area attrezzata di viale Kennedy. Sono 65 le attrazioni che verranno montate nel Parco, di cui 2 totalmente nuove.

Novara - Castagnata alpina

22-23 ottobre

Torna il piazza Duomo sabato 22 e domenica 23 la tradizionale Castagnata Alpina. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni di volontariato e onlus operanti sul territorio novarese.

Dormelletto - Zuccherellando con gli gnomi

23 ottobre

Dal progetto ‘Zuccherelando’ di Amicigio, nato grazie alla convenzione con il comune di Dormelletto per un terreno, in via monte Leone, dedicato alla creazione di uno zuccheto, prende vita "Zuccherellando con gli gnomi", una grande festa inclusiva.

Novara - Women Lilt Run

23 ottobre

L'appuntamento è per domenica 23 ottobre: ritrovo dalle 9 in piazza Puccini a Novara e partenza alle 10. La camminata non competitiva di 6 km (percorso di 2 km per i bambini) si snoderà per le vie cittadine.

Novara - "Libri da guardare"

22 ottobre ore 17

La Società Fotografica Novarese ha il piacere di presentare i primi volumi di una collana di libri fotografici, nata da un’idea di Eugenio Bonzanini, presidente della Fondazione Faraggiana, amico dei fotografi e figlio di un socio fondatore.