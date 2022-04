Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 23-24 aprile

Fine settimana

Street Food a Trecate.

Nel weekend di sabato 23 e domenica 24 aprile, cosa si potrà fare nel novarese e Vco? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Novara - Treno storico sulla Novara - Varallo

domenica 24 aprile

Domenica 24 aprile torna il treno storico a vapore sulla Novara-Varallo.

Gli orari

Andata: il treno parte dalla stazione di Novara, alle 9,40; arrivo a Varallo Sesia alle 12,25. Fermate intermedie a Romagnano Sesia (10,40) e Borgosesia (11,40).

Ritorno: partenza dalla stazione di Varallo Sesia alle 17 e arrivo a Novara alle 19,38. Fermate intermedie a Borgosesia (17,38) e Romagnano Sesia (18,25).

Trecate - Food & Rock Festival

22-24 aprile

L'appuntamento è presso l'area feste di via Romentino con i truck food di Xxl Streetfood Festival, che proporranno diversi piatti e gli eventi in programma nelle tre giornate. In particolare, venerdì sera ci sarà il dj set di Dj D_Soul Funck Rock 360, mentre sabato sera la musica live della VascoLiga Coverband; domenica sera, invece, ad intrattenere il pubblico ci saranno gli artisti di strada. Per tutte le giornate, infine, non mancheranno spettacoli per i più piccoli e truccabimbi.

Gli orari dell'evento: venerdì 22 aprile dalle 18; sabato 23 e domenica 24 dalle 11.

Novara - visite guidate a Casa Bossi

24 aprile

Le visite guidate si svolgeranno su turni dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella giornata di domenica 24 Aprile. L'ingresso sarà da via Pier Lombardo, 4. E' necessaria la prenotazione all'indirizzo mail: novara@faigiovani.fondoambiente.it La visita, ad opera dei volontari Fai, sarà con un contributo minimo libero di 10 euro intero e 8 euro ridotto per gli iscritti Fai.

Momo - "E tu chi sei?"

23 aprile

Sabato 23 aprile 2022 alle 21 al teatro comunale di Momo andrà in scena il quarto spettacolo della rassegna teatrale "Momo: il teatro visto da vicino" dedicata a Andrea Croce. La Compagnia teatrale Fuori di quinta A.P.S. porterà in scena "E tu chi sei?" commedia brillante in due atti di Sergio Di Grado.

Cosa succede quando la sera prima del matrimonio le bottiglie si svuotano più velocemente di quanto il cervello riesca a reggere? Un esilarante susseguirsi di inconvenienti e simpatia per un appuntamento in cui il divertimento è assicurato. L'accesso è consentito nel rispetto delle normative anti-covid. Ci sono ancora posti disponibili chiamando il numero 3389595593 o scrivendo a teatroarcano@gmail.com. Ingresso ridotto per minorenni.

Oleggio Castello - "Castello di notte"

24 aprile

Straordinaria apertura serale del Castello Dal Pozzo ad Oleggio Castello domenica 24 aprile. Una serata magica per ritrovare l'armonia, con una Sinfonia di luce, acqua e fuoco, con effetti pirotecnici silenziosi e fontane luminose sulle note dell'inno alla gioia di Beethoven.

Si potrà accedere al parco del Castello per l'evento serale a partire dalle ore 19. E' possibile cenare o prendere l'aperitivo all'interno del parco presso il bar e il punto ristoro (senza necessità di prenotazione) oppure cenare all'interno del Castello (posti limitati su prenotazione).

Per prenotare (con garanzia di rimborso): www.castellodellesorprese.it, posti limitati e contingentati.

Vco

Verbania- "Pour un oui ou pour un non"

23 aprile

Continuano gli appuntamenti della nuova stagione culturale al teatro Il Maggiore di Verbania.

Sabato 23 aprile, alle ore 21, sul palco del teatro verbanese arrivano due grandi nomi del teatro italiano come Umberto Orsini e Franco Branciaroli nello spettacolo "Pour un oui ou pour un non", con la regia, le scene e i costumi di Pier Luigi Pizzi. Produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati, in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano.