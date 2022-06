Cosa fare a Novara e Provincia (e Vco): gli eventi del weekend 25-26 giugno

Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 giugno, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Novara - Treno storico Novara-Sizzano

domenica 26 dalle 9

Domenica 26 giugno torna l'appuntamento con il treno storico, che questa volta partirà da Novara per raggiungere Sizzano, in occasione della 50esima edizione della Mostra del vino. Un viaggio speciale, con locomotiva a vapore, per passare una giornata tra le Colline Novaresi alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Cameri - Cambeer Festa della birra artigianale

sabato 25 giugno

Sabato 25 giugno a Cameri arriva "Cambeer", la prima festa della birra artigianale.

Granozzo - Sagra del Salam dla Duja

24-26 giugno

Granozzo con Monticello la Sagra del Salam dla Duja. L'appuntamento è dal 24 al 26 giugno, presso l'area feste, con tre giorni di sapori tipici e musica dal vivo.

Invorio - Festa siciliana

24-26 giugno

Dal 24 al 26 giugno a Invorio la "Festa siciliana": tre giorni di street, food, prodotti tipici e folclore.

Arona - Bike Night Milano-Arona

25 giugno

Ai partecipanti sono offerti tre ristori ogni 25 km circa più la colazione e gadget all’arrivo. Sono garantiti servizi di noleggio bici e casco, e rientri in pullman con trasporto bici.

Vco

Val Grande - "Libri in cammino"

domenica 26

L'ente Parco Nazionale Val Grande propone per domenica 26 giugno il terzo evento targato "Libri in cammino", all'interno del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola" sostenuto dalla Fondazione Cariplo tramite il bando "Per il libro e la Lettura".

parcovalgrande.it