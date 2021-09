Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 25-26 settembre

Nel weekend di sabato 25 e domenica 26 settembre, cosa si potrà fare nel novarese e nel Vco? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Novara - Rolling Truck Street Food: torna il cibo di strada a Novara

24-26 settembre

Dal 24 al 26 settembre, nel parco dell'Allea e in piazza Martiri, un grande evento di street food, per una tre giorni con i migliori food truck che propongono il loro cibo di strada su ruota, dove poter gustare le loro specialità nazionali ed internazionali immersi nel parco del centro città.

Oltre al cibo di strada anche, dj set, musica dal vivo, spettacoli di artisti di strada, eventi nell’evento per tre giorni di divertimento firmati Rolling Truck Street Food, con ingresso gratuito.

Pernate - Doppio appuntamento al Sant'Andrea

24-25 settembre

Venerdì 24 e 25 settembre il Cinema Teatro Sant’Andrea celebra un traguardo importante: due serate (inizio alle ore 21), già sold out, per festeggiare la propria storia, raccontando quello che è successo in questi 90 anni. In programma intermezzi musicali e teatrali ed esibizioni di danza.

Novara - BioBene & Garden: la Fiera del Benessere

24-26 settembre

Dal 24 al 26 settembre torna a Novara, con un 'edizione speciale, "BioBene & Garden": la fiera dedicata al benessere si terrà in centro città, tra piazza Puccini e via Rosselli.

Boca - Cantine aperte in vendemmia

26 settembre

Porte aperte al Podere ai Valloni di Boca in occasione della manifestazione "Cantine aperte in vendemmia", organizzata dal Movimento Turismo del Vino.

Domenica 26 settembre - Vendemmia adulti

* Orario di arrivo 9.30

* Vendemmia

* A seguire degustazione di tre vini con tagliere di salumi e formaggi

Costo 20 euro a persona comprensivi di attività e degustazione

Prenotazione obbligatoria: commerciale@podereaivalloni.it; 351.7049154.

Arona - Giornata dello Sport

25 settembre

Giornata dello Sport 2021 dalle 14 alle 17 in Largo Alpini d'Italia.



VCO

Baveno - Chocomoments: sul Lago Maggiore arriva la festa del cioccolato artigianale

24-26 settembre

Dal 24 al 26 settembre sul Lago Maggiore arriva Chocomoments, la festa del cioccolato artigianale. L'appuntamento è in piazza Matteotti e piazza Dante Alighieri a Baveno. Stand sempre aperti venerdì dalle 15,30 alle 22,30, sabato dalle 10 alle 22,30 e domenica dalle 10 alle 20.