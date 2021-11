Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 27-28 novembre

Fine settimana

Tanti gli appuntamenti a tema natalizio.

Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 novembre, cosa si potrà fare nel novarese e nel Vco? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Novara - Novara Jazz "Jelly Roll. The music of Jelly Roll Morton"

27 novembre - Spazio Nova, viale Francesco Ferrucci.

Nuovo appuntamento con la musica di NovaraJazz: sabato 27 novembre alle 21 "Jelly Roll. The music of Jelly Roll Morton" (Helga Plankensteiner, baritone saxophone, vocals; Achille Succi, bass clarinet; Glauco Benedetti, tuba; Michael Lösch, piano; Marco Soldà, drums).

Cureggio - Natale a Cureggio

28 novembre

Domenica 28 novembre a Cureggio torna l'appuntamento con i Mercatini di Natale, per una giornata di shopping tra i colori, i sapori e i suoni del Natale.

Questo il programma della giornata: casetta bar aperta tutto il giorno; pranzo da asporto con possibilità di consumare presso Circus o Pizza in Piazza; merenda con salamella e patatine; castagnata; musica con Attenti a quel Duo e Pamela e Marco; spettacolo dedicato ai bambini alle 15 e 16; accensione dell'albero e luminarie alle ore 17.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco. Per informazioni: mercatinicureggio@gmail.com.

Massino Visconti - Cena del bollito

27 novembre

Sabato 27 novembre a Massino Visconti torna l'appuntamento con la tradizionale Cena del bollito. L'evento è organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune. L'appuntamento è alle 20,30 presso l'area feste Casa della Gioventù. Questo il menù della serata: antipasti sfiziosi e bollicine; consommè dello chef; gran bollito misto; dolce a sorpresa. Acqua e caffè sono inclusi; vini del territorio novarese esclusi.

Per informazioni e prenotazioni: 0322.219713 - 348.6027425; prolocomassino@gmail.com - info@massinovproloco.it. Per partecipare è richiesto il Green pass.

Carpignano - "Le domeniche di Meraviglia"

28 novembre

Domenica 28 novembre a Carpignano appuntamento con "Le domeniche di Meraviglia": alla scoperta del borgo medievale.

Visita guidata (offerta libera) per scoprire il più antico torchio conservato in Piemonte e gli splendidi affreschi della chiesa di San Pietro. Al termine, ci si potrà scaldare con la degustazione di tre risotti tipici presso l'Agriturismo La Biula (15 euro con prenotazione).

Il ritrovo è fissato alle ore 14 in via Lunati, 31. Obbligo di Green pass.

Pombia - Mercatini di Natale

28 novembre

Domenica 28 novembre a Pombia arrivano i Mercatini di Natale. L'evento è organizzato dalla Pro Loco e dal Gruppo Alpini.

Il programma della giornata:

alle 11 apertura dei mercatini (By "La Corte dei Creativi");

alle 12,30 pranzo degli Alpini, anche d'asporto (su prenotazione telefonica);

alle 15 canti di Natale a cura della scuola primaria;

durante la giornata intrattenimento musicale e stand gastronomici.

Vco

Stresa - Il Natale di Stresa

da domenica 28 novembre

Dal 28 novembre al 26 dicembre, la città sul Lago Maggiore accogliera gli amanti del Natale per scoprire la via delle lanterne, la via delle renne, la via degli elfi, la via dei regali, la via dei pupazzi di neve, la via delle luci, il vicolo incantato, la via degli alberi di Natale, la piazza degli gnomi, la piazza dei Babbi Natale e tante altre sorprese dietro ogni angolo.