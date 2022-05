Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend 7-8 maggio

Fine settimana

Ecco gli eventi tra aronese, borgomanerese e novarese.

Nel weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio, cosa si potrà fare nel novarese? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Arona - Ai Lagoni per la pace

domenica 8

Domenica 8 maggio dalle ore 14.00 camminata ai lagoni con lo scopo di raccogliere fondi per i corridoi umanitari in Ucraina e l’integrazione di mamme e bambini.

Il ritrovo sarà all’oratorio San Giorgio di Mercurago con arrivo previsto alla casetta degli alpini di Dormelletto dove ci attenderà un piccolo rinfresco offerto dagli sponsor. Sarà disponibile anche un servizio navetta per il rientro all’oratorio messo a disposizione dal comune di Dormelletto.

Il contributo richiesto sarà di 10 euro per gli adulti e di euro 5 per i bambini fino ai 12 anni

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 334.3299832

Arona - Mercatino degli hobbisti

domenica 8

Il Mercatino degli hobbisti si tiene sul lungolago Nassiriya con numerose e folkloristiche bancarelle. I prodotti esposti sono i più diversi: lavori in legno, vetro, pittura su vari supporti, bigiotteria, creazioni in stoffa e lana. Alcuni espositori esprimono le loro arti anche durante le ore del mercatino.

Arona - Mostra personale “A3 art” di Paolo Boscolo

sabato 7 Maggio 2022 - ore 10.30 - domenica 25 Settembre 2022 - ore 19.30

Presso la galleria dell’hotel Florida in piazza del Popolo 33 ad Arona sarà esposta da sabato 7 maggio a domenica 25 settembre la mostra personale di Paolo Boscolo dal titolo “A3 art”.

Orario di apertura sabato e domenica 10.30-12.30, 16.30-19.30.

Borgo Ticino - CamminarMangiando del Solivo

domenica 8 maggio

Prima edizione del CamminarMangiando del Solivo. L'evento è organizzato dalla Pro Loco: dalle 9 alle 19 camminata di circa 11,5 chilometri su un percorso adatto a tutti, con diverse tappe in cui sarà possibile visitare il territorio e degustare piatti tipici.

Borgomanero - Rolling Truck Street Food

dal 6 all'8 maggio

Dal 6 all'8 maggio Rolling Truck Street Food fa infatti tappa in viale Don Minzoni, per tre giorni all'insegna del cibo di strada. Caratteristiche cucine su ruote delizieranno i palati dei visitatori per pranzo e cena, con un'ottima selezione di drink e birre alla spina. Tutto da gustare, come sempre, in sicurezza e nel rispetto delle normative Covid-19.