Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 1-2 luglio

Ecco qualche suggerimento utile per trascorrere il fine settimana nel novarese.

Gli eventi

Arona - Corso di scacchi gratuito

1 luglio

La biblioteca di Arona, in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese organizza due corsi estivi di scacchi per adulti e bambini.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la biblioteca civica a partire da martedì 27 giugno dalle ore 16.45 con il corso avanzato, per coloro che conoscono già le regole del gioco e da sabato 1 luglio dalle ore 9.30 il corso base e proseguiranno per 5 incontri di due ore con cadenza settimanale.

Gli incontri sono gratuiti e aperti sia a bambini sia ad adulti, ma è necessario iscriversi a questo link: https://form.jotform.com/231514843812352

Bellinzago - Cacio & Pepe vs Carbonara

fino al 2 luglio

dal 29 giugno al 2 luglio, in piazza Gattorno, arriva infatti la 20esima edizione del "Cacio e Pepe Vs Carbonara Festival", il format itinerante dedicato alla cucina romana. Quattro giorni di gusto e divertimento con specialità enogastronomiche, servizio bar, musica dal vivo ogni sera dalle 21, eventi e area relax.

Novara - Novacon

2 luglio

"Novacon" è il festival dedicato a fumetto, games, cosplay e cultura pop organizzato da Emmetre Service Sas di Oleggio, in collaborazione con La Buteghina.L'evento, patrocinato dal Comune di Novara si terrà il 2 luglio presso lo Spazio Nòva (ex Caserma Passalacqua) in viale Ferrucci 2 a Novara.

Omegna - Pizza Festival

2 luglio

Dal 30 giugno al 2 luglio sul Lago d'Orta arriva il Pizza Festival. L'appuntamento con i migliori pizzaioli d'Italia è a Omegna, nel parco del Forum.

L'ingresso all'evento è gratuito. Per informazioni: 371.6161167 o pizza.festival.tour@gmail.com.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 1 e domenica 2 luglio 2023 in Piemonte.