Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 10-11 giugno

Qualche spunto utile per trascorrere un bel fine settimana nel novarese.

Gli eventi

Mottarone - Red Bull Mottarone

sabato 10 giugno

Corsa unica nel suo genere dove i partecipanti dovranno arrivare da Omegna fino alla cima del Mottarone (altitudine di 1.491 metri s.l.m) a bordo di una qualunque bici pieghevole, incluse le folding bike e quelle a pedalata assistita.

Per informazioni, regolamento e iscrizioni, è possibile la pagina ufficiale dell'evento su RedBull.com



Novara - Treno storico Novara-Varallo

domenica 11 giugno

Treno storico a vapore sulla Novara-Varallo, per la terza corsa dell'anno.

Andata: il treno parte dalla stazione di Novara, alle 9,15; arrivo a Varallo Sesia alle 12. Fermate intermedie a Romagnano Sesia (10,15) e Borgosesia (11,10).

Ritorno: partenza dalla stazione di Varallo Sesia alle 17 e arrivo a Novara alle 19,20. Fermate intermedie a Borgosesia (17,38) e Romagnano Sesia (18,21).

Cameri - Cambeer

sabato 10 giugno

A Cameri torna "Cambeer", la seconda edizione della festa della birra artigianale. L'appuntamento è dalle 17 alle 24 presso l'area mercato. Saranno presenti gli stand di tre birrifici arrigianali: Birra Carrù, BeerIn e Diciotto Zero Uno.

Oleggio Castello - Candle night castle

domenica 11 giugno

Domenica 11 giugno la "Candle Castle Night" torna nel novarese: l'appuntamento con il concerto a lume di candela è al Castello Dal Pozzo a Oleggio Castello.

Dalle 19,30 alle 22 il castello di Oleggio ospita una serata musicale, dove il meglio delle colonne sonore dei film che hanno fatto la storia saranno interpretate da un pianista. Due i turni previsti: dalle 19,30 alle 20,30 e dalle 21 alle 22.

I biglietti: da 20 a 35 euro a seconda del settore. Informazioni sul sito internet experienze.it.

Momo - Cena in bianco

sabato 10

Sabato 10 giugno a Momo torna la "Cena in bianco": l'appuntamento è dalle 19,30 in piazza Libertà per una cena collettiva in piazza, in cui l'unica regola è quella di vestirsi e addobbare la propria tavola di bianco.

Trecate - Per l'Emilia

sabato 10

L'appuntamento è fissato per sabato 10 giugno dalle 16 all'area feste di piazzale Antonini; ci sarà musica per tutto il giorno e una cucina pronta a offrire le specialità della Romagna, ossia piadine, "coccola romagnola" e lambrusco. Ci sarà inoltre un maxi schermo per poter guardare la finale di Champions League.

