Cosa fare a Novara e Provincia: gli eventi del weekend 11-12 febbraio.

Gli eventi

Arona - Cimento invernale

domenica 12

Torna l'appuntamento con il cimento invernale organizzato dalla Pro Loco di Arona. Non più nelle acque antistanti l'hotel Giardino ma in piazza del Popolo.

Il ritrovo per i partecipanti è infatti alle ore 10 presso l'Hotel Florida; alle 11,30 è prevista l'entrata in acqua e alle 11,45 l'Ice Sprint, la gara di nuovo di 50 metri, trofeo in ricordo di Sandro Ferrari; alle 12, infine, premiazione dei partecipanti da Strobino.

Novara - "Piccole Donne - Il musical di Broadway"

sabato 11 e domenica 12

Al Coccia arriva lo spettacolo teatrale "Piccole Donne - Il musical di Broadway" sabato 11, alle 21, e domenica 12 febbraio, alle 16.

Produzione Compagnia dell'Alba in collaborazione con Tsa-Teatro Stabile d'Abruzzo. Regia di Fabrizio Angelini.

Borgomanero - Hospitality Boy, Memorial Bruzzi

sabato 11 dalle 15 alle 18

Quattordicesima edizione del torneo di calcetto "Memorial Antonio Bruzzi" sabato 11 febbraio 2023. In campo gli Hospital Boys, il gruppo sportivo dell'ospedale di Borgomanero dell'Asl Novara. Il torneo che vede il coinvolgimento di quattro squadre, composte da 5 giocatori, si svolgerà al Centro sportivo Borgo Agnello di Paruzzaro dalle dalle 15 alle 18.

Novara - "Talent Show by Roll Line”

sabato 11 e domenica 12

Sabato 11 febbraio, nella magica cornice del Pala Dal Lago, 7 grandi giovani campioni si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di miglior Talento 2023. Per il secondo anno i Tecnici Federali della Nazionale Italiana Michele Terruzzi, Annalisa Marelli e Cristina Moretti con i loro collaboratori lavoreranno contemporaneamente su due impianti: sabato al Pala Dal Lago e al palasport Renzo Zanchetta di Via Crimea; domenica sempre al Dal lago e al Pala Verdi.

Fontaneto - Carnevalgustoso

domenica 12

Partenza ore 14:30 da Piazza Conciliazione. Chioschi del Buon Bere e del Buon Mangiare.

Briona - "Smart Walking"

domenica 12

Domenica 12 febbraio alle 15,30 a Briona, in frazione Proh, torna l'appuntamento con "Smart Walking", una passeggiata culturale animata per ammirare e riscoprire l'area del Castello di Proh.

